X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৩০০ আসনেই শাপলা কলি প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এনসিপি: নাহিদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৫৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৫৬
নাহিদ ইসলাম (ফাইল ফটো)

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তার দল। এক্ষেত্রে সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বেছে নেওয়া হবে। এ মাসের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। যারা নতুন নেতৃত্ব ও নতুন বাংলাদেশ চান, তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

নির্বাচন কমিশনে এনসিপির নিবন্ধন ও শাপলা প্রতীক পাওয়া মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন। 

নাহিদ বলেন, এই নিবন্ধন লাভ করতে গিয়ে আমাদের অবর্ণনীয় কষ্ট করতে হয়েছে। আমরা শাপলা প্রতীক বরাদ্দ চাইলেও কমিশন দেয়নি। তাই তাদের সঙ্গে আমাদের এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। অবশেষে আমরা শাপলা কলি প্রতীক পেয়েছি। যারা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের অভিনন্দন জানাই। 

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, আমরা জুলাই সনদ ও গণহত্যার বিচারের দাবিতে সারা দেশে জুলাই পদযাত্রা করেছি। সেখানে মানুষ আমাদের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন দিয়েছে। আশা করি জাতীয় নির্বাচনেও দেশবাসীর বিপুল সমর্থন পাবো।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
নির্বাচননাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
খালেদা জিয়ার ৩ আসনে প্রার্থী দেবে না এনসিপি: পাটওয়ারী
এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির
মামদানি কি পারবেন ইতিহাস তৈরি করতে?
সর্বশেষ খবর
গভর্নরের মর্যাদা মন্ত্রীর সমান করার উদ্যোগ
গভর্নরের মর্যাদা মন্ত্রীর সমান করার উদ্যোগ
সমাধানের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে: গণতন্ত্র মঞ্চ
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্ভুত সংকট সমাধানের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে: গণতন্ত্র মঞ্চ
ঋত্বিক ঘটকের ভাঙা বাড়িতে জন্মশতবর্ষ উদযাপন
ঋত্বিক ঘটকের ভাঙা বাড়িতে জন্মশতবর্ষ উদযাপন
বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ
বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ
সর্বাধিক পঠিত
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media