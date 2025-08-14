শিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির এমওইউ সম্পন্ন 

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ৫ বছর মেয়াদী দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চুক্তি সই হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে এমওইউ চুক্তি সই হয়।
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির পক্ষে সই করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. জিয়াউল হাসান এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটির পক্ষে সই করেন মি. জর্জ লাটসুজবায়া।
আগামী পাঁচ বছর এই এমওইউর মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ্যাকাডেমিক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যা উচ্চশিক্ষার বিকাশ এবং উচ্চ শিক্ষাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সেন্ট পিটারবার্গ ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার কোর্স চালু করা হবে।
এছাড়াও যৌথ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প বাস্তবায়ন, যৌথ সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন; রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার সুযোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য, ক্যারিয়ার নির্দেশিকা এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কোর্স, সেমিনার বা বক্তৃতার মতো শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন এবং পরিচালনা।
এমওইউ সই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান। উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ইউনুছ মিয়া, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রক্টর ড. মৃত্যুঞ্জয় আচার্য, গণসংযোগ বিভাগের এইচওডি প্রদীপ্ত মোবারক, অ্যাডমিশন এইচওডি (অ্যাক্টিং) মো. আশিক মাহমুদ।