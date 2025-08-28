X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেষ হলো দ্বিতীয় আইসিএফপি সম্মেলন

 বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০
শেষ হলো দ্বিতীয় আইসিএফপি সম্মেলন

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফাইবার ও পলিমার উপাদান বিষয়ক সম্মেলন ‘আইসিএফপি ২০২৫’ শেষ হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার (২৬ ও ২৭ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বুটেক্স ক্যাম্পাসে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সোসাইটি অব ফাইবার সায়েন্স, বাংলাদেশের আয়োজনে সহযোগিতা করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (আইএসইউ) ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স)।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্মেলনে মূলত টেকসই বস্ত্র, পরিবেশবান্ধব ফাইবার, ইলেকট্রনিক ফাইবার, চিকিৎসাবিষয়ক বস্ত্র, ন্যানো ফাইবার, পুনর্ব্যবহৃত ফাইবার, মসলিন, জিওটেক্সটাইলস, কার্বন ফাইবার, কাঁচের ফাইবার, স্পিনিং, বয়ন, কেমিক্যাল　প্রসেসিং, ফাইবার তৈরির পলিমার, ফাইবারের গঠন ও বৈশিষ্ট্য, ফাইবার কম্পোজিটস, ফাইবারের উপাদান, তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও শিল্প সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মৌলিক উপাদান ফাইবার ও পলিমার পণ্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ দেশের গবেষকদের সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি ফাইবারের ওপর নতুন নতুন গবেষণা উন্নত বিশ্বে পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করেন।

সোসাইটি অব ফাইবার সায়েন্স বাংলাদেশের সভাপতি এবং জাপানের শিজুওকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম এ বারিকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে ছিলেন– জাপান ফাইবার সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স টোকিওর শিক্ষক অধ্যাপক ড. তাকেশি কিকুতানি, যুক্তরাষ্ট্র ফাইবার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ক্যারোলিন এল শাওয়ার, ড. রুডলফ হুফেনাস (এম্পা, সুইজারল্যান্ড), অধ্যাপক সুয়াবন চিরাচেনচাই (থাইল্যান্ড), অধ্যাপক সীরাম রামকৃষ্ণ (সিঙ্গাপুর), অধ্যাপক হান ইয়ং (কোরিয়া), জাপান টেক্সটাইল মেশিনারি সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক শুইচি তানোউয়ে (জাপান), অধ্যাপক কোজি নাকানে (জাপান), বুটেক্স উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জুলহাস উদ্দিন প্রমুখ।

/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশঙ্কাজনক বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ
শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশঙ্কাজনক বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা
বগুড়ায় শ্রমিকলীগ নেতা গ্রেফতার
বগুড়ায় শ্রমিকলীগ নেতা গ্রেফতার
শেষ হলো দ্বিতীয় আইসিএফপি সম্মেলন
শেষ হলো দ্বিতীয় আইসিএফপি সম্মেলন
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
ভারতের রুশ তেল কেনার সাশ্রয় মুছে দিলো ট্রাম্পের শুল্ক
ভারতের রুশ তেল কেনার সাশ্রয় মুছে দিলো ট্রাম্পের শুল্ক
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media