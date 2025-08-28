X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২১আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২১
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স

শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় ক্যারিয়ার ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করতে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং প্লেসমেন্ট সেন্টারের (সিসিপিসি) উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সিআর কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ফারাহনাজ ফিরোজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ইউনুস মিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. জিয়াউল হাসান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের ক্লাস প্রতিনিধিদের (সিআর) একত্রিত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রেরণাদায়ী বক্তা হিসেবে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এক্সিলেন্স বাংলাদেশের ফাউন্ডার এবং দ্য ডেইলি স্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বেনজির আবরার, দীপন গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার রিশান মাহমুদ রনি  শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যতের কর্মপ্রেরণা এবং নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং সিসিপিসির এইচওডি তামান্না জেরিন।

