আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এলো ‘আকিজ ক্যাবলস’

বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পগোষ্ঠী আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আকিজ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে তাদের নতুন ব্র্যান্ড ‘আকিজ ক্যাবলস’।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আকিজ হাউজে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজ উদ্দিনের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আকিজ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড জানিয়েছে, প্রথম ধাপে বাজারে এসেছে ডোমেস্টিক ক্যাবলস, যা দৈনন্দিন ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক ওয়্যারিং কাজে ব্যবহার উপযোগী।
দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার যেমন দ্রুত বাড়ছে, তেমনি নিম্নমানের তার ব্যবহারের কারণে অগ্নিকাণ্ড, শর্ট সার্কিটের মতো বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। একটি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকের তথ্যমতে, ২০২২ সালে সংঘটিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ৩৬.৮ শতাংশ এবং ২০২৩ সালের ৩৮ শতাংশ ঘটেছে নিম্নমানের ওয়্যারিং ও নকল তার ব্যবহারের কারণে। এমন পরিস্থিতিতে আকিজ ক্যাবলস দিচ্ছে নিরাপদ, টেকসই ও মানসম্মত সমাধান, যা নিশ্চিত করবে সঠিক বৈদ্যুতিক সংযোগ, কমাবে বিদ্যুৎ অপচয় এবং দীর্ঘমেয়াদে ঘরকে রাখবে সুরক্ষিত।
বাংলাদেশের ক্যাবল শিল্প প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। সরকারি অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন খাতের সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প এই বাজারকে আরও সম্প্রসারিত করছে। ইতোমধ্যে একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড প্রতিযোগিতায় থাকলেও, আকিজ ভেঞ্চারের প্রবেশ শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের চেয়ারম্যান এস.কে. শামীম উদ্দিন জানান, খুব শীঘ্রই আকিজ ক্যাবলস বাজারে আনতে যাচ্ছে মিডিয়াম ভোল্টেজ, হাই ভোল্টেজ, সুপার এনামেল, টেলিকমিউনিকেশন এবং অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল।
আকিজ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্সের বিজনেস হেড এ.এস.এম. আওয়াল বলেন, ‘আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের প্রতিটি উদ্যোগের মূল লক্ষ্যই হলো গ্রাহকের আস্থা অর্জন করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আকিজ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সবসময় মানসম্মত, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য বাজারে নিয়ে আসছে। আকিজ ক্যাবলের সংযোজন আমাদের সেই অঙ্গীকারকেই আরও সুদৃঢ় করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি নিরাপদ সংযোগই আগামীর জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।’
সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার আসাদুজ্জামান দীপু বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি ঘর ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপদ সংযোগ অপরিহার্য। তাই গ্রাহকের আস্থা ও নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রেখে আমরা দিচ্ছি মানসম্মত ক্যাবল ও নিরবচ্ছিন্ন বিক্রয়োত্তর সেবা। আমাদের লক্ষ্য একটাই- আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।’
বিতরণ: পণ্যটি সারাদেশের দোকান ও ডিলার পয়েন্টে পাওয়া যাবে। প্রতিটি ক্যাবলের সঙ্গে থাকছে শর্তসাপেক্ষে ২৫ বছরের পারফরম্যান্স ওয়ারেন্টির নিশ্চয়তা।