সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এক সঙ্গে কাজ করেবে ব্র্যাক ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৩
ব্র্যাক ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের মধ্যে চুক্তি সই

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করতে নতুন অংশীদারত্বের ঘোষণা দিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এবং ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক সেন্টারে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে ব্র্যাকের কমিউনিটি নেটওয়ার্ক এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জ্ঞান যুক্ত হবে। উভয় প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য; সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ; চক্ষুসেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মতো জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করবে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল স্বাস্থ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবায় নতুন উদ্ভাবনের মতো বিষয়গুলোতেও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের পক্ষে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও কৌশল) মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং ব্র্যাকের পক্ষে ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ। এ সময় আরও ছিলেন ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির সিনিয়র পরিচালক ড. মো. আক্রামুল ইসলাম এবং স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের বিপণন বিভাগের পরিচালক মো. আতিকুজ্জামান।

