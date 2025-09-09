সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করলেন এআইইউবি’র মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত গোল্ডেন গ্রুপের প্রতিষ্ঠান সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্যাকাল্টির মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের জন্য স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করা হয়।
শিল্প ও একাডেমিয়ার সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়ার অংশ হিসেবে, ‘সেলস ম্যানেজমেন্ট’ এবং ‘প্রোডাক্ট ইনোভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট’ কোর্সের মার্কেটিং শিক্ষার্থীরা ফ্যাক্টরিটি পরিদর্শন করেন।
এ সময় তারা স্থানীয় বাজারে সেভয় আইসক্রিমের ফ্যাক্টরি অপারেশন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং শিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি ধারণা লাভ করেন।