মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি ও করণীয় বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিল ফায়ার সার্ভিস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২
নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

সেপটিক ট্যাংকের ঝুঁকি ও করণীয় নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে গুলশান-২ এ শান্তা হোল্ডিংসের ১৬ তলা নির্মাণাধীন ভবনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে ৭৫ জন নির্মাণ শ্রমিক অংশ নেন।

সকাল ১১টায় ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন, বিএফএম (এস) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান।

শান্তা হোল্ডিংসের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নির্মাণাধীন ভবনের চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার মেজর (অব.) হাফিজ আল আসাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে ছালেহ উদ্দিন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

প্রশিক্ষণের দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রদর্শন করা হয়। এতে দেখানো হয় স্মোক ইজেক্টর ও এয়ার ভেন্টিলেটর ব্যবহার করে কিভাবে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরের বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করা যায়, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে কিভাবে আগুন নেভাতে হয় এবং গ্যাস সিলিন্ডারের আগুন নিয়ন্ত্রণের কৌশল। এরপর শ্রমিকদের হাতে-কলমে অনুশীলন করানো হয়। দুপুর ১টায় প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্বাসরোধে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ফায়ার সার্ভিসের হিসাব অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে সেপটিক ট্যাংক ও সুয়ারেজ লাইনে দুর্ঘটনায় ২২৮ জন নিহত হয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিস
