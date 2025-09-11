দক্ষিণ এশিয়ার ‘সবচেয়ে বড়’ ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট উদ্বোধন আকিজ ভেঞ্চারের

দক্ষিণ এশিয়ার ‘সবচেয়ে বড়’ ও অত্যাধুনিক প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেছে আকিজ ভেঞ্চার। গত ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার ধামরাইয়ে এ প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, জার্মানি থেকে আমদানি করা সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা কাটিং-এজ প্রযুক্তিতে নির্মিত এই প্রোডাকশন লাইন দেশের প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই আধুনিক ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন লাইন বাংলাদেশের সক্ষমতাকে বিশ্বে নতুনভাবে তুলে ধরবে এবং আগামী দিনে টেকসই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।
এই প্রসঙ্গে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের চেয়ারম্যান সেখ শামিম উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন লাইন উদ্বোধন করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এটি শুধু আকিজ ভেঞ্চারের জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য সম্মানের; যা নিরাপদ প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার শিল্পে বাংলাদেশকে রিজিওনাল লিডারশিপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।