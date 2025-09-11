X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দক্ষিণ এশিয়ার ‘সবচেয়ে বড়’ ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট উদ্বোধন আকিজ ভেঞ্চারের

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৮আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৮
আকিজ ভেঞ্চারের ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট উদ্বোধন

দক্ষিণ এশিয়ার ‘সবচেয়ে বড়’ ও অত্যাধুনিক প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেছে আকিজ ভেঞ্চার। গত ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার ধামরাইয়ে এ প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, জার্মানি থেকে আমদানি করা সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা কাটিং-এজ প্রযুক্তিতে নির্মিত এই প্রোডাকশন লাইন দেশের প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই আধুনিক ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন লাইন বাংলাদেশের সক্ষমতাকে বিশ্বে নতুনভাবে তুলে ধরবে এবং আগামী দিনে টেকসই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।

এই প্রসঙ্গে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের চেয়ারম্যান সেখ শামিম উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন লাইন উদ্বোধন করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এটি শুধু আকিজ ভেঞ্চারের জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য সম্মানের; যা নিরাপদ প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার শিল্পে বাংলাদেশকে রিজিওনাল লিডারশিপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। 

/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media