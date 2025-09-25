X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশের বাজারে এলো সনি ব্রাভিয়ার নতুন মডেলের টিভিসহ ৩টি পণ্য

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১১আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১১
সনির তিনটি পণ্য বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে এলো জাপানের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড সনি’র সর্বশেষ মডেলের ব্রাভিয়া টিভি, সাউন্ড বার ও আল্ট সাউন্ড সিস্টেম এফওয়াইটুফাইভ সিরিজের পণ্য। 

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তিনটি পণ্য বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আরএমডিসি সনি সাউথ ইষ্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট বে জি হুন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গণমাধ্যমকর্মী ও একঝাঁক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের উপস্থিতিতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সনি ইন্টারন্যাশনাল (প্রা.) লি. বাংলাদেশ শাখার প্রধান রিকি লুকাস, হেড অব সনি হোম এন্টারটেইনমেন্ট মাশচাভালিত কেমনুজ মিং, প্রোডাক্ট ম্যানেজার মেলিসা ট্যান ও লিয়ান শিয়ে এবং সনির বাংলাদেশ শাখার টিভি প্রোডাক্ট স্পেশালিস্ট দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। 

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সনির বাংলাদেশ শাখার ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিষ্ট তানজিলা ফাহিম।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ব্রাভিয়া টিভির জীবন্ত রঙ ও নিখুঁত কনট্রাস্ট, সঙ্গে থিয়েটার সাউন্ড বার দর্শকদের দেবে অপূর্ব এক মোহময় অভিজ্ঞতা। আর আল্ট এফওয়াই টুফাইভ সাউন্ড সিস্টেমের শক্তিশালী বেস আর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড শ্রোতাকে পৌঁছে দেবে প্রতিটি শব্দের গভীরে। সনি ব্রাভিয়ার নতুন মডেলের টিভি, সাউন্ড বার ও আল্ট সাউন্ড সিস্টেম ঘরেই নিশ্চিত করবে থিয়েটারের অনুভূতি। ফলে ঘরোয়া বিনোদনের পরিসরে আসবে নান্দ্যনিক পরিবর্তন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আধুনিক প্রযুক্তির এক অসাধারণ সমারোহ নিয়ে বাংলাদেশের বাজারে আসা ব্রাভিয়ার নতুন সিরিজের টিভিগুলো হলো—কিউডি-ওলেড ব্রাভিয়া এইট মার্ক টু, ব্রাভিয়া টু মার্ক টু এবং ব্রাভিয়া ফাইভ মিনি এলইডি টেলিভিশন। 

এগুলোর মধ্যে কিউডি-ওলেড ব্রাভিয়া এইট মার্ক টু সিরিজের মডেলগুলো হলো—৫৫এক্সআর৮০এম২ এবং ৬৫এক্সআর৮০এম২। 

ব্রাভিয়া টু মার্ক টু সিরিজের মডেলগুলো হলো—৪৩এস৩০এম২, ৫০এস৩০এম২, ৫৫এস৩০এম২, ৬৫এস৩০এম২, ৭৫এস৩০এম২ ও ৮৫এস৩০এম২। 

ব্রাভিয়া ফাইভ মিনি এলইডি সিরিজের মডেলগুলো হলো—৫৫এক্সআর৫০, ৬৫এক্সআর৫০, ৭৫এক্সআর৫০, ৮৫এক্সআর৫০ ও ৯৮এক্সআর৫০। 

এসব টিভি উপভোগের ক্ষেত্রে সিনেমা হলের মতো সাউন্ড নিশ্চিতে বাজারজাত করা হলো সাউন্ড বার—ব্রাভিয়া থিয়েটার বার সিক্স ও ব্রাভিয়া থিয়েটার সিস্টেম সিক্স। একইসঙ্গে সাউন্ড সিস্টেমের জগতে নতুন মাত্রা যোগ করতে সাউন্ড সিস্টেম আল্ট এফওয়াই টুফাইভ সিরিজের আল্ট ফিল্ড থ্রি, আল্ট ফিল্ড ফাইভ ও আল্টমাইক মডেলের আল্ট সাউন্ড সিস্টেম বাংলাদেশের ক্রেতাদের নাগালে নিয়ে এলো সনি।

সনি ব্রাভিয়া এবং আল্টের নতুন এই পণ্যগুলোর বাজারজাতকরণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্যে আরএমডিসি সনি সাউথ ইষ্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট বে জি হুন বলেন, ‘প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও গুণগত মানের প্রতি আমাদের অবিচল অঙ্গীকারই সনিকে বিশ্বব্যাপী সেরা করেছে। ব্রাভিয়া টিভির নতুন মডেল, সাউন্ড বার ও আল্ট এফওয়াই টুফাইভ সিরিজ এই প্রতিশ্রুতির অনন্য উদাহরণ, যা ঘরোয়া বিনোদনের ধারণাকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাবে।’

হেড অব সনি হোম এন্টারটেইনমেন্ট মাশচাভালিত কেমনুজ মিং বলেন, ‘ব্রাভিয়া সিরিজের টিভিগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, আপনার ঘরই হয়ে উঠবে সিনেমা হল। এ টেলিভিশনে রয়েছে সর্বোচ্চ মানের রেজুলিউশন, রঙের গভীরতা এবং অসাধারণ কনট্রাস্ট, যা আপনাকে সিনেমার প্রতিটি মুহূর্ত আরও প্রাণবন্তভাবে উপভোগ করতে সাহায্য করবে। আপনার কাছে তখন মনে হবে, সত্যিকার-ই সিনেমা ইজ কামিং হোম।’

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা নতুন পণ্যগুলোর সরাসরি অভিজ্ঞতা নেন এবং সনি বিশেষজ্ঞরা তাদের প্রত্যেকটি ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। উপস্থিত সাংবাদিকরা সনির পণ্যের মান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

/এমকেএইচ/
