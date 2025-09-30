X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১’ শিরোপা জিতলো বাইনারি ব্লাস্টার্স

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৯আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৯
আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১ এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (আইএসইউ) স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত ‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট, সিজন–১’ এর শিরোপো জিতেছে বাইনারি ব্লাস্টার্স।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে রাজধানীর রয়েল মাল্টিস্পোর্টস এরেনায় ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাইনারি ব্লাস্টার্স ও আইএসইউ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল টেক্সটাইল ওয়ারিয়ার্স।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ২-১ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল বাইনারি ব্লাস্টার্স।

টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মার্চেন্ট ম্যাভেরিক্সে মো. আতিক রহমান এবং সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন টেক্সটাইল ওয়ারিয়ার্সে মেহেদী হাসান ।

ম্যাচ শেষে বিজয়দীদের তুলে দেন আইএসইউ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল আউয়াল খান এবং জাতীয় ফুটবল দলের কিংবদন্তি ফুটবলার কায়সার হামিদ ।

এ সময় উপাচার্য বলেন, ‘পড়াশোনা আর খেলাধুলা দুটো নিয়েই তোমাদের ভবিষ্যত, আমি নিশ্চিত যে তোমরা আরও ভালো করবে। কায়সার হামিদের কথা অনুযায়ী অনেকেই খুব ভালো খেলেছো, তাই আমরা খুব শিগগিরই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলা শুরু করবো। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিতভাবে খেলাধুলার আয়োজন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং ভবিষ্যতের পেশাগত জীবনে তাদের সাফল্যের পথকে সুদৃঢ় করবে।’

কায়সার হামিদ বলেন, ‘আজ অনেক সুন্দর একটা ফাইনাল উপভোগ করলাম । বাংলাদেশের মানুষ ফুটবল ভালবাসে কিন্তু ২০০০ সালের পর ফুটবলে যে ভাটা পড়েছিল, তা জামাল ভূঁইয়ারা আসার পর আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ফাইনালে দুই দলেই কিছু ভালো খেলোয়াড় দেখতে পেয়েছি, তারা যদি এই খেলা চালিয়ে যায় তাহলে জাতীয় পর্যায়েও ভালো কিছু করতে পারবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইএসইউ ট্রেজারার প্রফেসর এইচ টি এম কাদের নেওয়াজ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডীন প্রফেসর মোহাম্মদ আবুল কাসেম, রেজিস্ট্রার মো: ফাইজুল্লাহ কৌশিক, স্পোর্টস ক্লাবের উপদেষ্টা ড. মনিরুল হাসান মাসুম, মডারেটর মুহাম্মদ আবু নাজিম, স্পোর্টস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইয়াসিন আহমেদ সুমনসহ বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকবৃন্দ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইএসইউ স্পোর্টস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ আলী।

উল্লেখ্য, আইএসইউ ফুটবল ফেস্টের এবারের আসরে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ৯টি দল অংশগ্রহণ করে। দলসমূহ হলো- অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মার্চেন্ট ম্যাভেরিক্স, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের টেক্সটাইল ওয়ারিয়ার্স এবং টেকটিক্যাল টেক্স, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ডিবিএ প্রাইম ভেলর এবং ডিবিএ লেগেসি ইউনাইটেড, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাইবার স্ট্রাইকার্স এবং বাইনারি ব্লাস্টার্স, আইন বিভাগের লিগাল ঈগল, ইংরেজি বিভাগের ইংলিশ ইনভিন্সিবলস টিম।

/এম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ধসে নিহত ৩, বহু মানুষের আটকে পড়ার আশঙ্কা
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ধসে নিহত ৩, বহু মানুষের আটকে পড়ার আশঙ্কা
নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট শক্তি মোকাবিলা বড় চ্যালেঞ্জ: আইজিপি
নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট শক্তি মোকাবিলা বড় চ্যালেঞ্জ: আইজিপি
‘ছবি রাজনীতি’ কি আসলে কাউকে বাঁচায়?
‘ছবি রাজনীতি’ কি আসলে কাউকে বাঁচায়?
হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত
হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media