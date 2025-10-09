X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে নিহত মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৫
মোজোর পক্ষ থেকে গাজাবাসীদের ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে

গাজাবাসীর জন্য ত্রাণ দিতে গিয়ে ইসরায়েলের বোমা হামলায় বাংলাদেশের ব্র্যান্ড মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড।

নিহতরা হলেন, আলহাজ জুম'আ শুররাব, মাহমুদ, উসামা, আহমাদ, আবুল ইয উক্কাদ আহমাদ, যাকারিয়া শিব্বির, আল ইযযিদ্দির, ইবরাহিম, আব্দুহ শুররাব ও মুহাম্মদ জুম'আ। তারা সবাই ছিলেন ফিলিস্তিনের নাগরিক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচেও যখন জীবনের ক্ষীণ আলো টিকে আছে, তখন সেই আলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রায় দেড় বছর ধরে নিরলসভাবে পাশে থেকেছে মোজো। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে তারা খাদ্য, ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মহৎ কাজের মাঝেই নেমে আসে এক হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি।

মোজোর অর্থায়নে পরিচালিত খাদ্য প্রস্তুত ও বিতরণ কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন গাজার একদল স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী। গাজার ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যারা নির্ভিকভাবে কাজ করছিলেন—সেইসব মানুষদের ওপর বর্বর হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

এই হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে মোজো কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, ‘এই ১০ বীর শহীদের আত্মত্যাগ মানবিকতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ইসরায়েলের এমন নৃশংসতা আমাদের সংকল্পকে ভাঙতে পারবে না। গাজাবাসীর পাশে মোজো আরও শক্তভাবে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।’

মানবিকতা, সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে নিহত স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। তাদের রক্ত বৃথা যাবে না। তাদের স্বপ্ন ও আদর্শকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাবে গাজা সহায়তা কার্যক্রম বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে মোজো।

/এমকেএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে
ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে
প্রাইম ব্যাংক ও এশিয়ানেটের মধ্যে চুক্তি সই
প্রাইম ব্যাংক ও এশিয়ানেটের মধ্যে চুক্তি সই
গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে নিহত মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী
গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে নিহত মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
সর্বাধিক পঠিত
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media