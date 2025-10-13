X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বনশ্রীতে ‘মাইক্লো বাংলাদেশ’র যাত্রা শুরু

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৬
বনশ্রীতে চালু হলো মাইক্লো বাংলাদেশের ১৬তম বিক্রয়কেন্দ্র

রাজধানী ঢাকার বনশ্রীতে চালু হয়েছে ‘মাইক্লো বাংলাদেশ’র নতুন আউটলেট। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) কোম্পানির পরিচালক এ এইচ এম আরিফুল কবির এ আউটলেটের উদ্বোধন করেন। এ সময় মাইক্লোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাপানি লাইফস্টাইল থেকে অনুপ্রাণিত তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড ‘মাইক্লো বাংলাদেশ’। গ্রাহকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মানসম্মত ও পছন্দের পোশাক দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ‘মাইক্লো’।

এতে আরও বলা হয়, দ্রুত বর্ধনশীল ব্র্যান্ডটি মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ে ১৬টি শোরুম চালু করে নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক মানের বিক্রয় সেবা নিশ্চিত করতে চান এমন অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এ এইচ এম আরিফুল কবির বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের বাজারকে টার্গেট করে মাইক্লোর যাত্রা শুরু হলেও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাজারে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড হিসেবে মাইক্লোকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা গ্রাহকদের আরও কাছে পৌঁছাতে নতুন শো-রুম ও নতুন ডিজাইন–কালেকশন নিয়ে আসছি।’

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রেতাদের জন্য তিন দিনব্যাপী আকর্ষণীয় পুরস্কারের পাশাপাশি রয়েছে সব পণ্যের ওপর বিশেষ মূল্যছাড়। শিগগিরই আরও কিছু শাখা চালুর মাধ্যমে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মাইক্লো বাংলাদেশ।

/এম/
বিষয়:
প্রেস বিজ্ঞপ্তি
সম্পর্কিত
‘ছাপ্পান্ন হাজার স্কয়ার মাইল জুড়ে’ স্কয়ার গ্রুপের মোবাইল হেলথকেয়ার চালু 
মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মকে আলোড়িত করবে: ধর্ম উপদেষ্টা
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এলো ‘আকিজ ক্যাবলস’
সর্বশেষ খবর
সংকটে সাত কলেজের ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’
সংকটে সাত কলেজের ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’
ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর, প্রথম পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর
ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর, প্রথম পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর
চাঁদ ‘দখলের লড়াইয়ে’ কি হেরে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?
চাঁদ ‘দখলের লড়াইয়ে’ কি হেরে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?
৩০ অক্টোবরের মধ্যে অতিরিক্ত সিম বাতিল করতে হবে: বিটিআরসি
৩০ অক্টোবরের মধ্যে অতিরিক্ত সিম বাতিল করতে হবে: বিটিআরসি
সর্বাধিক পঠিত
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
‘অস্থায়ী কারাগার’ প্রসঙ্গে যা বললেন চিফ প্রসিকিউটর
‘অস্থায়ী কারাগার’ প্রসঙ্গে যা বললেন চিফ প্রসিকিউটর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media