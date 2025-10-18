X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
জাপানের সার্ভো টেকনোলজিতে তৈরি সুপারমম সুপার প্যান্ট লঞ্চ করলো স্কয়ার

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক 
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২২আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২২
সুপারমম সুপার প্যান্ট লঞ্চ অনুষ্ঠান

স্কয়ারের বেবি কেয়ার ব্র্যান্ড সারা বাংলাদেশের রিটেইলারদের সঙ্গে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ করলো জাপানের সার্ভো টেকনোলজিতে তৈরি প্যান্ট স্টাইল ডায়াপার সুপারমম সুপার প্যান্টস। 

শনিবার (১৮ অক্টোবর) নারায়ণগঞ্জ রূপসী ফ্যাক্টরিতে সুপারমম সুপার প্যান্ট লঞ্চ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্কয়ার গ্রুপ।

এতে বলা হয়, ডায়াপারের ব্যাপারে মায়েদের চাহিদা সর্বোচ্চ শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন, লিকেজপ্রুফ এবং আরামদায়ক ডায়াপার। স্কয়ার এই প্রতিটি চাহিদার কথা মাথায় রেখে সুপারমম সুপার প্যান্টস তৈরিতে ব্যবহার করেছে ম্যাজিকবল টেকনোলজি, ব্রিদেবল টপশিট এবং ৩৬০ ডিগ্রি ওয়েস্টব্যান্ড যা শিশুকে রাখবে সম্পূর্ণ শুষ্ক, লিকেজপ্রুফ এবং আরামে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন ও ভবিষ্যৎ মায়েদের সুবিধার্থে এদিন আরও উদ্বোধন করা হয় মোবাইল অ্যাপ ‘সুপারমম’, যার মাধ্যমে গর্ভকালীন সময়ে এবং সন্তান বেড়ে ওঠার বিভিন্ন ধাপে মায়েরা পাবেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাপ্তাহিক আপডেট। সম্পূর্ণ ফ্রি এই অ্যাপে থাকছে ডাক্তার ও সাইকোলজিস্টদের পরামর্শে  তৈরি তথ্যবহুল আর্টিকেল এবং ভিডিও—যা প্রতিটি মায়ের পাশে থাকবে নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসেবে। 

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামুয়েল এস. চৌধুরী, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তপন চৌধুরী, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী এবং স্কয়ার গ্রুপের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সারা দেশ থেকে আগত শতাধিক সুপারমম সুপার পার্টনার্স যাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

বাংলাদেশের মানুষের হেলথ অ্যান্ড হাইজিন নিশ্চিত করতে স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান পরিচালকেরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এই ডায়াপার দেশের বাজারে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে এবং খুব দ্রুতই মায়েদের আস্থার প্রতীকে পরিণত হবে সুপারমম সুপার প্যান্টস।

