মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
ওয়ালটন করপোরেট ফুটবল দলের নিবিড় অনুশীলন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮
অনুশীলন করছেন ওয়ালটন করপোরেট ফুটবল টিমের সদস্যরা

করপোরেট জগতের বড় ফুটবল টর্নুামেন্টে খেলতে যাচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড ওয়ালটন। দেশের নামকরা করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মাঠের দ্বৈরথে নামার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন ওয়ালটন করপোরেট ফুটবল টিমের সদস্যরা। 

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ালটন। 

এতে বলা হয়, গত কয়েকদিন ধরে মিরপুরের দ্য বাবলস, বসুন্ধরার দি স্টেডিয়ামসহ বিভিন্ন ভেন্যুতে অনুশীলন ও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ওয়ালটনের চৌকষ করপোরেট ফুটবল টিম।

উল্লেখ্য, আগামি ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ‘করপোরেট ফুটবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-২০২৫’। বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটির ফুটসাল গ্রাউন্ডে সেভেন-এ সাইড ফরমেটে দেশের শীর্ষ সব করপোরেট হাউজে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের জন্য রয়েছে লাখ টাকার প্রাইজমানিসহ বিভিন্ন পুরস্কার। এর আয়োজন করছে ‘জে কে স্পোর্টস ইভেন্ট’। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকর কুমার কল্যাণ।

ওয়ালটন করপোরেট ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন রবিউল ইসলাম মিলটন বলেন, ওয়ালটন একটি ক্রীড়াবান্ধব প্রতিষ্ঠান। শুরু থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে ওয়ালটন। পাশাপাশি ওয়ালটনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত করপোরেট টিম ফুটবল, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নিয়ে দারুণ সাফল্য বয়ে আনছে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘করপোরেট ফুটবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-২০২৫’ এ অংশ নিচ্ছি আমরা।

তিনি বলেন, খেলাধুলা আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙ্গা করে। কর্মক্ষেত্রে পারফরমেন্স আরও বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের টুর্নামেন্টের আয়োজন ও অংশগ্রহণ তাই করপোরেট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দারুণ সুযোগ ও সম্মানের। করপোরেট জগতের মহা কর্মব্যস্ত সময়ের মাঝে খানিকটা বিরতি নিয়ে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আমরা মুখিয়ে আছি। আমাদের দলের প্রতিটি সদস্য টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ আত্মবিশ্বাসী। আশা করছি খুব সুন্দর ও উপভোগ্য একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে।

ওয়ালটন করপোরেট ফুটবল টিমের অন্য সদস্যদের মধ্যে আছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. সাজ্জাদ হোসেন, মো. নাহিদ হাসান, আজিজুল ইসলাম, সৌরভ সিংহ, আরিফুল ইসলাম, রায়ান আহমেদ, নাজমুস সাকিব, সাহেল মিয়া, রেজোয়ানুল ইসলাম শাওন, নূর-ই আজিম সিদ্দিকী, সফিকুল ইসলাম এবং ইউনুস আলী।

