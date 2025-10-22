X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও এনআইএলজির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৩আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৬
সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু-সহনশীল জনপরিষেবা নিশ্চিত করতে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) এ সমঝোতা স্মারক সই হয়।

পাঁচ বছর মেয়াদি এ অংশীদারত্বের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ও পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতে সক্ষমতা উন্নয়ন করা হবে।

প্রাথমিকভাবে সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ‘গোফরইমপ্যাক্ট’ কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ ও সাতক্ষীরা জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হবে।

এনআইএলজি মহাপরিচালক মো. আব্দুল কাইয়ুম বলেন, ‘এ অংশীদারত্ব স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও জনগণমুখী করে তুলবে।’

ওয়াটারএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর (ইনচার্জ) আজমান আহমেদ চৌধুরী বলেন, ‘স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু-সহনশীল জনপরিষেবা প্রদানে এটি হবে একটি মাইলফলক।’

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহান এবং ওয়াটারএইডের পলিসি অ্যাডভাইজার এম শফিকুল ইসলাম বক্তব্য দেন।

সমাপনীতে এনআইএলজি’র পরিচালক মো. কায়েসুজ্জামান জানান, এসডিজি অর্জনে উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে।

/আরআইজে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পতন
বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ, রংপুর অঞ্চলে লোডশেডিং
বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ, রংপুর অঞ্চলে লোডশেডিং
তত্ত্বাবধায়ক সরকার রায়: দ্বিতীয় দিনের আপিল শুনানি চলছে
তত্ত্বাবধায়ক সরকার রায়: দ্বিতীয় দিনের আপিল শুনানি চলছে
কুমিল্লার সড়কে ৯ মাসে ৫২৫ মৃত্যু, কাজে আসছে না ১৫২ কোটির ক্যামেরা
কুমিল্লার সড়কে ৯ মাসে ৫২৫ মৃত্যু, কাজে আসছে না ১৫২ কোটির ক্যামেরা
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ করলেই আইনগত ব্যবস্থা
অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ করলেই আইনগত ব্যবস্থা
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media