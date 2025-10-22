ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও এনআইএলজির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু-সহনশীল জনপরিষেবা নিশ্চিত করতে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) এ সমঝোতা স্মারক সই হয়।
পাঁচ বছর মেয়াদি এ অংশীদারত্বের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ও পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতে সক্ষমতা উন্নয়ন করা হবে।
প্রাথমিকভাবে সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ‘গোফরইমপ্যাক্ট’ কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ ও সাতক্ষীরা জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হবে।
এনআইএলজি মহাপরিচালক মো. আব্দুল কাইয়ুম বলেন, ‘এ অংশীদারত্ব স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও জনগণমুখী করে তুলবে।’
ওয়াটারএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর (ইনচার্জ) আজমান আহমেদ চৌধুরী বলেন, ‘স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু-সহনশীল জনপরিষেবা প্রদানে এটি হবে একটি মাইলফলক।’
অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহান এবং ওয়াটারএইডের পলিসি অ্যাডভাইজার এম শফিকুল ইসলাম বক্তব্য দেন।
সমাপনীতে এনআইএলজি’র পরিচালক মো. কায়েসুজ্জামান জানান, এসডিজি অর্জনে উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে।