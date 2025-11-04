X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু

বাংলা ড্রিবিউন ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮
ছবি: বিজ্ঞপ্তিতে

এ সি আই রিনিউএবল এনার্জির উদ্যোগে বাংলাদেশে গুডউই-এর (GoodWe) আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নবায়যোগ্য শক্তি খাতে সূচিত হলো এক নতুন অধ্যায়, যা উন্নত সোলার ও এনার্জি স্টোরেজ প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেবে।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর এ সি আই সেন্টারে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের যাত্রা শুরু হয়। সোমবার (৩ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ সি আই রিনিউএবল এনার্জির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস, চিফ বিজনেস অফিসার ইঞ্জিনিয়ার আসিফ উদ্দিন, ডেপুটি বিজনেস ডিরেক্টর আসিফ ফয়সাল রুমি এবং সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার তানভির আহমেদ তানিম।

গুডউই টেকনোলজিস কোং লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের হেড অব সেলস জেমস হোউ, প্রোডাক্ট ম্যানেজার জিং লিউ (C&I এনার্জি স্টোরেজ), সিনিয়র সলিউশন ম্যানেজার ব্র্যাড এবং বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার মাহির সাহরিয়ার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এ সি আই গ্রুপের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, বিভিন্ন ইপিসি (ইঞ্জিনিয়রিং, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন) প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গুডউই টেকনোলজিস কোং লিমিটেড বিশ্বজুডড়ে সুপরিচিত একটি সোলার ইনভার্টার ও এনার্জি স্টোরেজ সলিউশন ব্র্যান্ড, যা ১০০টিরও বেশি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য প্রতিষ্ঠানটি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

এ সি আই রিনিউএবল এনার্জির সঙ্গে এই উদ্যোগের মাধ্যমে গুডউই বাংলাদেশের নবায়যোগ্য শক্তি খাতকে আরও টেকসই, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে কাজ করবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গুডউই-এর আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যাত্রায় নতুন গতি সঞ্চার করবে।

/এমকেএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
নিক্সন চৌধুরীসহ ৪ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
নিক্সন চৌধুরীসহ ৪ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
মুক্তিযোদ্ধা চাচাকে বাবা পরিচয়নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু
নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু
নতুন ৪১ ডেপুটি ও ৬৭ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
নতুন ৪১ ডেপুটি ও ৬৭ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
সর্বাধিক পঠিত
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media