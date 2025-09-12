X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২০আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২০
আমিনুল ইসলাম বুলবুল

গত ৮ জুলাই ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নতুন অ্যাডহক কমিটিতে জায়গা হয়েছিল মোহাম্মদ আশরাফুলের। সেই কমিটি সভাও করেছিল। তবে মাত্র দুই মাসের মাথায় কমিটিতে রদবদল এসেছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দেওয়া নতুন কমিটিতে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে নেওয়া হয়েছে। 

এ ছাড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থায় সাবেক নারী ক্রিকেটার ও বর্তমানে আম্পায়ার সাথীরা জাকির জেসির পরিবর্তে যুক্ত হয়েছেন বিসিবির আরেক পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম।

৮ সেপ্টেম্বর করা এনএসসির এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, মোট ১১ সদস্যের এই কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান। 

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন-২০১৮ অনুযায়ী ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার একজন সদস্য পরিবর্তন করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। 

এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার (পদটি এখনও শূন্য)। বুলবুল ছাড়াও কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন—ক্রীড়া সংগঠক ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালি সাব্বির, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় রকিবুল হাসান, সাবেক ক্রিকেটার ও আম্পায়ার নিয়ামুর রশীদ, বিসিবির সাবেক পরিচালক খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং ক্রীড়াপ্রেমী মো. আনোয়ার হোসেন আরিফ।

এছাড়াও আহ্বায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন—ক্রীড়া সংগঠক ও বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী, ছাত্র প্রতিনিধি সিফাত সাদিক খান এবং ক্রীড়া সাংবাদিক রেদোয়ান সুলতান শুয়েব।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডআমিনুল ইসলাম বুলবুল
সম্পর্কিত
বৃহস্পতিবার হংকং ম্যাচ, লিটনদের যে পরামর্শ দিলেন বিসিবি সভাপতি
এনসিএলে বাচ্চাদের জন্য থাকছে ফ্রি টিকিট, মঞ্চে সাবেক পাঁচ অধিনায়ক
বিসিবি নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন
সর্বশেষ খবর
বৃষ্টি থাকবে কত দিন
বৃষ্টি থাকবে কত দিন
‘দলের চার গোলেই অবদান, এটা রেকর্ডের মতোই’
‘দলের চার গোলেই অবদান, এটা রেকর্ডের মতোই’
নেপালে পুনরায় শুরু হলো ভারতের জ্বালানি সরবরাহ
নেপালে পুনরায় শুরু হলো ভারতের জ্বালানি সরবরাহ
ঘরেই ম্যানিকিওর-পেডিকিওর, বাঁচবে সময় ও টাকা
ঘরেই ম্যানিকিওর-পেডিকিওর, বাঁচবে সময় ও টাকা
সর্বাধিক পঠিত
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media