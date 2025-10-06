X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গেছি: বুলবুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৬
সংবাদ সন্মেলনে আমিনুল ইসলাম বুলবুল

নতুন করে বিসিবি সভাপতি হয়ে রাতেই পাঁচ তারকা হোটেলে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলন করতে হয়েছে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। হাসিমুখে সামনের চার বছর কীভাবে চালাবেন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দুই সহসভাপতিকে পাশে রেখে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ অধিনায়ক ও প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান বললেন, ‘এটাকে একটা জার্নির অংশ করে নিয়েছি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গিয়েছি। হয়তো শর্ট টার্মের জন্য এসেছিলাম, স্বল্প মেয়াদে থাকাটাই সব সময় পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যখন ট্রিপল সেঞ্চুরি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছোট ছোট কাজ করা শুরু করলাম এবং সাফল্যগুলো দেখতে পেলাম, সেই লোভটা আমি ছাড়তে পারিনি। সেই লক্ষ্যেই রয়ে গেছি, টু সার্ভ মোর ফর মাই কান্ট্রি।’

দীর্ঘমেয়াদি সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর জীবন-জীবিকার ব্যাপারটি নিয়ে এখন আর ভাবছেন না বুলবুল। তিনি বলেন, ‘চাকরিটা যেহেতু আমি ছেড়ে এসেছি, ওই চাকরির ব্যাপারে এখন আর চিন্তা করছি না। এখন একটাই ফোকাস, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সার্ভিস দেওয়া।’

সভাপতি হিসেবে সবাইকে নিয়ে পথ চলতে চান উল্লেখ করে বুলবুল বলেন, ‘আমি একটা স্টেটমেন্ট দিতে চাই যে, আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করতে চাই। কেউ ক্রিকেট বোর্ডে আছেন, কেউ ক্রিকেট বোর্ডে নেই, যারা সমস্ত স্টেকহোল্ডার, সবাইকে আহ্বান জানাব, বাংলাদেশ ক্রিকেটে কাজ করতে এবং আমাদের সহায়তা করতে। কে বোর্ডে আছেন, কে বোর্ডে নেই, আমরা সকলকে আহ্বান জানাব আমাদের সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দরকার হলে আমরা তাদের কাছে যাব এবং যারা এই মুহূর্তে বোর্ডে নেই তাদেরও আমরা আহ্বান জানাব একসঙ্গে এই পথ চলায় সহায়তা করে যেন।’

এরপরই যোগ করেন, ‘আমরাই যাব উনাদের কাছে, অ্যাপ্রোচ করব বিভিন্নভাবে কীভাবে তারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। বাংলাদেশ তো সবার। নির্বাচন শুধু একটা ছোট্ট একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। চেষ্টা করব সকলের কাছে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।’

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডআমিনুল ইসলাম বুলবুলবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
