X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে বিদায় বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৫আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৫
চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে বিদায় বাংলাদেশের

এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ নারীদের ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে ওঠা হলো না বাংলাদেশের। গ্রুপের শেষ ম্যাচে চাইনিজ তাইপের কাছে ৫-০ গোলে বিধস্ত হয়েছে সাইফুল বারী টিটুর দল। টানা দুই ম্যাচ জিতে গ্রুপ সেরা হয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে তাইপে।

জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে চাইনিজ তাইপে একচেটিয়া আধিপত্য দেখিয়েছে।

চতুর্থ মিনিটে রক্ষণচেড়া পাসে বাংলাদেশের বিপদসমীয় ঢুকে পড়েন প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়। তবে সুরভি রানীর দারুণ ট্যাকলে বিপদ হয়নি। কর্নার পায় চাইনিজ তাইপে। ওই কর্নারেই বিপদ ডেকে আনে মেয়েরা।

বক্সের ভেতরে পেছন থেকে প্রতিপক্ষ এক খেলোয়াড়ের পায়ে মেরে বসেন ডিফেন্ডার সুরভী রানী। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সফল স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করেন উ চাই জুয়াং। বলের লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়েও আটকাতে পারেননি বাংলাদেশের গোলকিপার মেঘলা রানী রায়।

এগিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশকে আরও চেপে ধরে চাইনিজ তাইপের মেয়েরা। এ সময় বাংলাদেশকে দেখা যায় কিছুটা ছন্ন ছাড়া।

তবে একটু গুছিয়ে নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণে ওঠে। বিশেষ করে বা প্রান্ত দিয়ে একাধিকবার আক্রমণে ওঠে মামনি চাকমা আতংক ছড়ায়। যদিও তার ক্রস কিংবা পাসগুলো বেশিরভাগ সময় খুজে পায়নি ফরোয়ার্ড সুরভী আকন্দ প্রীতিকে।

৩৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে চাইনিজ তাইপে। প্রায় মাঝ মাঠ থেকে নেওয়া ফ্রি কিক শটে গোলমুখের সামনে জালে প্লেসিং করেন চুং উন চেইন।

দুই মিনিট পর বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য। মামনি চাকমার ক্রসে জালে বল ঠেলেন প্রীতি। তবে অফসাইডের কারণে গোল পায়নি বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত জোড়া গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় সাইফুল বারী টিটুর দল।

বিরতির পর চাইনিজ তাইপে আরও তিন গোল করে। ৬৬মিনিটে ইয়াং ই-আইয়ের প্লেসিং শট জালে জড়ালে বাংলাদেশের ফেরার সম্ভাবনা ফিকে হয়ে যায় আরও। যোগ করা সময়ে আরও দুটি গোল হজম করে বাংলাদেশ। এতেই বিদায় নিশ্চিত হয় অর্পিতা বিশ্বাসদের।

/টিএ/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
টমাহক পেলেন না জেলেনস্কি, শান্তির আহ্বান ট্রাম্পের
টমাহক পেলেন না জেলেনস্কি, শান্তির আহ্বান ট্রাম্পের
‘লালন মানুষকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন’
‘লালন মানুষকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন’
চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে বিদায় বাংলাদেশের
চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে বিদায় বাংলাদেশের
ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ
ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
সেই ৫০০ ভরি স্বর্ণ চুরির রহস্য উদঘাটন, ১৯০ ভরি উদ্ধার
সেই ৫০০ ভরি স্বর্ণ চুরির রহস্য উদঘাটন, ১৯০ ভরি উদ্ধার
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media