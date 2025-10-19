X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
এক বছর বেতন না পেলে কেমন লাগে: তারিক প্রসঙ্গে জামাল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৭আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৭
জামাল ভূঁইয়া ও তারিক কাজী (ফাইল ছবি)

হঠাৎ ফেসবুক ও ইন্স্ট্রাগ্রামে ঘোষণা দিয়ে বকেয়া বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তারিক কাজী। ফিনল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলারের এমন সিদ্ধান্তে সতীর্থরা তার পাশেই আছেন। জানিয়েছেন সহমর্মিতা। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও ব্যথিত।

২০২১ সালে বসুন্ধরা কিংসে নাম লেখান তারিক কাজী। জাতীয় ফুটবল দলেও একই সঙ্গে নিয়মিত  খেলতে থাকেন। তাকে বাদ দিয়ে ক্লাব কিংবা জাতীয় দলের কোচ কখনও রক্ষণভাগ সাজানোর কথা সহজেই  ভাবেননি।

কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে কোন ক্লাবে যাচ্ছেন তারিক। এমন প্রশ্নের উত্তরে অপেক্ষায় থাকতে বললেন এই ডিফেন্ডার। বাংলা ট্রিবিউনকে ফিনল্যান্ড থেকে বলেছেন, 'সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমি কাউকে ভুলিনি।'

অন্যদিকে তারিকের এমন ক্লাব ছাড়া প্রসঙ্গে জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'এক বছর বেতন না পেলে কেমন লাগে। আপনার কাছে তো কষ্ট লাগবে। আমার তারিকেরটা দেখে অনেক কষ্ট লাগছে। আমরা সবাই তারিকের সঙ্গে আছি। আমার মনে হয় পেশাগত বিষয়গুলো আরও ভালো হওয়া উচিত।'

জামাল ভূঁইয়া
বরগুনায় ডেঙ্গুতে তরুণীর মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৫৮
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাইফ, নাহিদ 
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
 
 
