এক বছর বেতন না পেলে কেমন লাগে: তারিক প্রসঙ্গে জামাল

হঠাৎ ফেসবুক ও ইন্স্ট্রাগ্রামে ঘোষণা দিয়ে বকেয়া বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তারিক কাজী। ফিনল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলারের এমন সিদ্ধান্তে সতীর্থরা তার পাশেই আছেন। জানিয়েছেন সহমর্মিতা। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও ব্যথিত।
২০২১ সালে বসুন্ধরা কিংসে নাম লেখান তারিক কাজী। জাতীয় ফুটবল দলেও একই সঙ্গে নিয়মিত খেলতে থাকেন। তাকে বাদ দিয়ে ক্লাব কিংবা জাতীয় দলের কোচ কখনও রক্ষণভাগ সাজানোর কথা সহজেই ভাবেননি।
কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে কোন ক্লাবে যাচ্ছেন তারিক। এমন প্রশ্নের উত্তরে অপেক্ষায় থাকতে বললেন এই ডিফেন্ডার। বাংলা ট্রিবিউনকে ফিনল্যান্ড থেকে বলেছেন, 'সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমি কাউকে ভুলিনি।'
অন্যদিকে তারিকের এমন ক্লাব ছাড়া প্রসঙ্গে জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'এক বছর বেতন না পেলে কেমন লাগে। আপনার কাছে তো কষ্ট লাগবে। আমার তারিকেরটা দেখে অনেক কষ্ট লাগছে। আমরা সবাই তারিকের সঙ্গে আছি। আমার মনে হয় পেশাগত বিষয়গুলো আরও ভালো হওয়া উচিত।'