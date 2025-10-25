X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
ভারতে সাফ অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের হতাশা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৭আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৭
সাফ অ্যাথলেটিকসে প্রতিযোগীরা

ভারতের রাঁচিতে সাফ অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দিনে বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা সাফল্য পাননি। পদকও আসেনি। বাংলাদেশে সদ্য দ্রুততম মানবীর খেতাব হারানো শিরিন আক্তার ১০০ মিটার নারী স্প্রিন্টে হিটে  দৌড়ই শেষ করতে পারেননি। কয়েক মিটার দৌড়ে ট্র্যাক থেকে উঠে যান এই অ্যাথলেট।

কিছুদিন আগেই জাতীয় অ্যাথলেটিকসে  শিরিনকে হারিয়ে সুমাইয়া দেওয়ান দ্রুততম মানবী হয়েছিলেন। সেই  সুমাইয়া রাঁচিতে প্রাথমিক পর্ব পেরিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। তবে ফাইনালে ১২.৩৫ সেকেন্ড দৌড়ে আটজনের মধ্যে হন ষষ্ঠ। তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জেতা ভারতের শিভাকিকের টাইমিং ১১.৭৮।

১০০ মিটার পুরুষ স্প্রিন্ট ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছিলেন বাংলাদেশের সাবেক দ্রুততম মানব মো. ইসমাইল। তার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের আরেক স্প্রিন্টার মোহাম্মদ  মোতালেব। দুইজনই ১০.৮৪ সেকেন্ড টাইমিং করেছেন। সমান টাইমিং করলেও মোতালেব পঞ্চম আর ইসমাইল ষষ্ঠ হন। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতা ভারতের হারষ রাওত সময় নিয়েছেন ১০.৪২ সেকেন্ড।

এছাড়া অন্য ইভেন্টেও ভালো করতে পারেননি বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা।

/টিএ/এম/
