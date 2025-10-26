হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে তুর্কমেনিস্তান

সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কাভা কাপে স্বাগতিক বাংলাদেশের বিপক্ষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে তুর্কমেনিস্তান। রবিবার (২৬ অক্টোবর) মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে তুর্কমেনিস্তান ৩-২ সেটে বাংলাদেশকে হারায়।
ম্যাচের প্রথম সেটেই ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। একসময় বাংলাদেশ ২৪-২১ পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও, সেখান থেকে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তুর্কমেনিস্তান। ২৬-২৪ পয়েন্টের ব্যবধানে তারা প্রথম সেট জিতে নেয়।
তবে দ্বিতীয় সেটেই ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিক বাংলাদেশ। ২৫-১৭ পয়েন্টে জয় পেয়ে সেটে সমতা ফেরায় তারা। এরপর তৃতীয় সেটে আবারও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় তুর্কমেনিস্তান, ২৫-২১ পয়েন্টে জিতে তারা ২-১ সেটে এগিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়েও বাংলাদেশ চতুর্থ সেটে অসাধারণ লড়াই করে এবং ২৫-২০ পয়েন্টে জয় তুলে নেয়। এতে ম্যাচটি গড়ায় পঞ্চম ও নির্ধারক সেটে।
পঞ্চম সেটেও ছিল চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই দলের পয়েন্ট যখন ১৩-১৩, তখন শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা অবস্থা। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছে তুর্কমেনিস্তান। ১৬-১৪ পয়েন্টে বাংলাদেশের প্রথম হার নিশ্চিত হয়।
ফাইনালে ওঠার জন্য বাংলাদেশকে এখন অপেক্ষা করতে হবে সোমবার পর্যন্ত। রাউন্ড রবিন লীগের শেষ ম্যাচে এ দিন বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে আফগানিস্তানের।