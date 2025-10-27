X
খেলা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বরিশালের ফিটনেস ট্রেনার

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৫আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৫
বরিশাল বিভাগীয় দলের ফিটনেস ট্রেনার হাসান আহমেদ/সংগৃহীত

খুলনায় জাতীয় ক্রিকেট লিগে স্বাগতিকদের বিপক্ষে লড়ছিল বরিশাল বিভাগ। খেলা চলাকালীন সময়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা। ম্যাচ চলাকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বরিশাল বিভাগীয় দলের ফিটনেস ট্রেনার হাসান আহমেদ। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে নিভে গেলো জীবন প্রদীপ।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক শোকবার্তায় জানিয়েছে, হাসান আহমেদ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন।

জানা গেছে, কার্ডিয়াক এরেস্টে আক্রান্ত হলে মাঠেই অসুস্থ বোধ করছিলেন হাসান। সঙ্গে থাকা খেলোয়াড়রা তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসান আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামবেন ক্রিকেটাররা। পালন করা হবে এক দিনের নীরবতা। এনসিএলের প্রথম রাউন্ডের চতুর্থ দিনে যেসব দল মাঠে নামবে, তারাও তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।

