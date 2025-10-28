প্রথম দল হিসেবে ঢাকায় তিমুর লেস্তে

আগামী ৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে ২৪তম এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। যা শেষ হবে ১৪ নভেম্বর। ৩৪ দেশের ৩৭৬ জন আর্চার অংশ নেবেন এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই টুর্নামেন্টে। এরই মধ্যে প্রথম দল হিসেবে ঢাকায় এসেছে তিমুর লেস্তে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে ঢাকায় পা রাখেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশটির দুই আর্চার।
টুর্নামেন্ট শুরুর ১০ দিন আগেই ঢাকায় আসার কারণ একটাই। টঙ্গীতে আর্চারি ফেডারেশনের একাডেমিতে থেকে আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অনুশীলন করবেন তারা। এছাড়া এ দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ৭ নভেম্বর উঠবেন টিম হোটেলে।
এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করছে। এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশে বসেছিল এই টুর্নামেন্ট।