X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ

প্রথম দল হিসেবে ঢাকায় তিমুর লেস্তে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৫আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৫
৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে ২৪তম এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ

আগামী ৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে ২৪তম এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। যা শেষ হবে ১৪ নভেম্বর। ৩৪ দেশের ৩৭৬ জন আর্চার অংশ নেবেন এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই টুর্নামেন্টে। এরই মধ্যে প্রথম দল হিসেবে ঢাকায় এসেছে তিমুর লেস্তে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে ঢাকায় পা রাখেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশটির দুই আর্চার। 

টুর্নামেন্ট শুরুর ১০ দিন আগেই ঢাকায় আসার কারণ একটাই। টঙ্গীতে আর্চারি ফেডারেশনের একাডেমিতে থেকে আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অনুশীলন করবেন তারা। এছাড়া এ দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ৭ নভেম্বর উঠবেন টিম হোটেলে। 

এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই  টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করছে। এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশে বসেছিল এই টুর্নামেন্ট।

/টিএ/আরআইজে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
প্রথম দল হিসেবে ঢাকায় তিমুর লেস্তে
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপপ্রথম দল হিসেবে ঢাকায় তিমুর লেস্তে
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে পঞ্চম দিনের আপিল শুনানি বুধবার
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে পঞ্চম দিনের আপিল শুনানি বুধবার
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টাকে হস্তান্তর
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টাকে হস্তান্তর
উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ
উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media