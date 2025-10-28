X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে চতুর্থ বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৪আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৪
দ্বিতীয় সেটে দুই দলের মধ্যে তুমুল লড়াই হলেও বাংলাদেশ ম্যাচে ফিরতে পারেনি

সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কাভা কাপে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে চতুর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা সরাসরি ৩-০ সেটে বাংলাদেশকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে তৃতীয় হয়েছে। 

আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) শ্রীলঙ্কা প্রথম সেটে ২৫-২০ পয়েন্টে বাংলাদেশকে হারায়। দ্বিতীয় সেটে দুই দলের মধ্যে তুমুল লড়াই হলেও বাংলাদেশ ম্যাচে ফিরতে পারেনি। এই সেটে শ্রীলঙ্কা ২৫-২৩ পয়েন্টে জয়লাভ করে ২-০ সেটে এগিয়ে যায়। এরপর শ্রীলঙ্কা ২৫-২০ পয়েন্টে জয় নিশ্চিত করে তৃতীয় সেট জিতে নেয়। এতেই বাংলাদেশের তৃতীয় হওয়ার আশা ভঙ্গ হয়। 

এর আগে ২৪ অক্টোবর রাউন্ড রবিন লীগের খেলায় দুই দলের সাক্ষাতে বাংলাদেশ ৩-২ সেটে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল। 

এদিকে আজ টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তান।

