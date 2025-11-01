X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে বিশ্বকাপে ফাহাদ-নীড়ের সামনে কঠিন প্রতিপক্ষ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৪আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৮
ফাহাদ রহমান ও মনন রেজা নীড়

বাংলাদেশের দাবার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত একবারই কেউ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন। ২০০৭ সালে এনামুল হোসেন রাজীব সে সময়কার বিশ্বের ১৯তম খেলোয়াড় ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার পাভেল এলজানভকে হারিয়ে দুই ম্যাচে দেড় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠেন। এবার দেশের দুই দাবাড়ু ফাহাদ রহমান ও মনন রেজা নীড়ের সামনে কঠিন প্রতিপক্ষ। কী করবেন তারা?

ভারতের গোয়ার রিসোর্ট রিও-এ রবিবার (২ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বেলা ৩টা থেকে ফিদে বিশ্বকাপের খেলা শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশে দুই আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ও মনন রেজা নীড় অংশ নিচ্ছেন।

ফাহাদের এটি তৃতীয় বিশ্বকাপ, অন্যদিকে মননের প্রথম। দুই দাবাড়ুই ভালো ফলের লক্ষ্য নিয়ে কাল খেলার অপেক্ষায়। ফাহাদ আগের দুবারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছেন আর মনন চেষ্টা করবেন নিজের সেরাটা দেখাতে।

আগামীকাল প্রথম রাউন্ডের প্রথম খেলায় আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান (রেটিং-২৪১৬) ইউক্রেনের গ্র্যান্ড মাস্টার ভ্যাসিল ইভানচুকের (রেটিং-২৬১৬) সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় (রেটিং-২৩৬৯) নরওয়ের গ্র্যান্ড মাস্টার আরিয়ান তারির বিপক্ষে (রেটিং-২৬৩১) খেলবেন।

২০১৯ ও ২০২৩ বিশ্বকাপে দুটি করে ম্যাচ খেলে সবকটিই হেরেছিলেন ফাহাদ। আগের খেলার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাতে চান তিনি। বলেন, ‘হার থেকে শিক্ষা নেবো। গত দুবারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো। চাইবো ভালো কিছু করতে। যেন লড়াই করা যায়।’

নীড়ের লক্ষ্য নিজের সেরাটা দেওয়া। তিনি বলেন, ‘চমক দেখাতে পারলে, সেটা একটা অর্জন হবে। আমি আমার মতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।’

মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ও মনন রেজা নীড়ের বিমান টিকিট এবং গোয়ার রিসোর্ট রিও-এ থাকার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন।

/টিএ/আরকে/
বিষয়:
দাবা
সম্পর্কিত
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে লড়াই করতে চাই: হ্যাটট্রিক শিরোপাজয়ী নোশিন
দাবাড়ু মনন রেজার পাশে আমিনুল
সর্বশেষ খবর
শীতের সবজি কেন শীতেই খাবেন
শীতের সবজি কেন শীতেই খাবেন
সম্মেলনের ৩ মাস পর রাজশাহী মহানগর বিএনপির আংশিক কমিটি ঘোষণা
সম্মেলনের ৩ মাস পর রাজশাহী মহানগর বিএনপির আংশিক কমিটি ঘোষণা
তানজানিয়ায় নির্বাচনি সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
তানজানিয়ায় নির্বাচনি সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
নতুন ধারাবাহিক ‘পারিবারিক নির্বাচন’
নতুন ধারাবাহিক ‘পারিবারিক নির্বাচন’
সর্বাধিক পঠিত
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
কেন আটকে আছে টেলিটকের ফোরজি সম্প্রসারণ প্রকল্প
কেন আটকে আছে টেলিটকের ফোরজি সম্প্রসারণ প্রকল্প
মন্ত্রী হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন আজহারউদ্দিন
মন্ত্রী হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন আজহারউদ্দিন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media