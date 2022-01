ভূমিকম্পের মাঝে চললো ম্যাচ, কেঁপে উঠলো ক্যামেরা (ভিডিও)

ওয়েস্ট ইন্ডিজে চলছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। শনিবার প্লেট পর্বের একটি ম্যাচ চলাকালে ভূকম্পন অনুভূত হওয়ায় সেটি নিয়ে চলছে আলোচনা। মাঠে থাকা যুব ক্রিকেটারদের ওপর এর প্রভাব পড়েনি যদিও। তবে লাইভ চলাকালে সেটি ঠিকই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। ধারাভাষ্যকাররা মজার ছলে ভূমিকম্পের ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন। যা পরে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ত্রিনিদাদের কুইন্স পার্ক ওভালে মুখোমুখি হয়েছিল জিম্বাবুয়ে ও আয়ারল্যান্ড। ভূমিকম্পের সময় আইরিশ বোলার ম্যাথিউ হাম্ফ্রি তখন ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বল করছিলেন। ব্যাটিং প্রান্তে ছিলেন ব্রায়ান বেনেট। ওই মুহূর্তে ধরা পড়ে ক্ষিপ্রভাবে কেঁপে উঠছে ক্যামেরা। অবশ্য মাঠে এর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি তখন। বেনেট স্বাভাবিকভাবেই ডিফেন্সিভ শট খেলেন মিডঅফ বরাবর।

তবে তাক্ষণিক সেই মুহূর্তটি সবাই বুঝতে পারে ধারাভাষ্যকারের ধারাবিবরণীতে। ক্যামেরা কেঁপে উঠার মুহূর্তে ধারাভাষ্যকার অ্যান্ড্রিউ লিওনার্ড বলে বসেন, ‘আমরা... আমার মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। আমাদের বক্সে। অবশ্যই আমরা ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছি (হাসি)। মনে হলো, শুধু একটি ট্রেন আমাদের পেছন দিয়ে যাচ্ছে না। কুইন্সপার্ক ওভালের পুরো মিডিয়া সেন্টার কেঁপে উঠেছে।’ অবশ্য এই ভূ-কম্পন সরাসরি সম্প্রচারেও কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

Earthquake at Queen's Park Oval during U19 World Cup match between @cricketireland and @ZimCricketv! Ground shook for approximately 20 seconds during sixth over of play. @CricketBadge and @NikUttam just roll with it like a duck to water! pic.twitter.com/kiWCzhewro