বিদায় নিলেও সমর্থকদের ‘স্যালুট’ পেয়েছে তারা

হলুদ সাবমেরিনে প্রায় ডুবতে বসেছিল লিভারপুল। চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে ভিয়ারিয়াল দুটি গোল করে ঘাটতি পুষিয়ে নিয়েছিল প্রথম লেগের। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেই হারানোয় রেডদের সামনে আর টিকতে পারেনি। তবে এস্তাদিও দে লা সেরামিকায় ৩-২ গোলে হারের পরেও নিজেদের দর্শকদের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান পেয়েছে ভিয়ারিয়াল।

শেষ বাঁশি বাজার পর পর দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান স্বাগতিক সমর্থকরা। প্রদর্শন করেছেন স্যালুট।

এমন সম্মান ভিয়ারিয়ালের প্রাপ্যই বলতে হবে। ১৬ বছর পর ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছেছে তারা। এই অগ্রযাত্রায় বিদায় দিয়েছে জুভেন্টাস, বায়ার্ন মিউনিখের মতো ঐতিহ্যবাহীদেরও। দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথমার্ধেও উপহার দিয়েছে রোমাঞ্চ জাগানিয়া পারফরম্যান্স। সেজন্য দুই লেগ মিলে ৫-২ গোলে হারের পরও দর্শকরা অসন্তুষ্ট ছিল না।

পুরো টুর্নামেন্টে ‘আন্ডারডগ’ভাবা দলটিকে তাই অকুণ্ঠ সমর্থন আর ভালোবাসায় সিক্ত করেন ক্লাব সমর্থকেরা। কারণ, এই দলটির সবাই-ই তাদের কাছে ‘রূপকথার’ নায়ক।

The Villarreal fans were fantastic across both legs of the semi final.



What an ovation they gave their heroes tonight, and what a ride their side gave them. Nothing but respect. #LFC