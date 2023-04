লিটনের দোষে হেরেছে কলকাতা!

আইপিএলে প্রথম পাঁচ ম্যাচ হারা দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে পরাজিত কলকাতা নাইট রাইডার্স। মাত্র ১২৭ রানে অলআউট হয় তারা। জবাবে ৬ উইকেট হারিয়ে ৪ বল হাতে রেখেই জিতে যায় দিল্লি। এই ম্যাচের পর ব্যাটারদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়, কিন্তু সব ক্ষোভ যেন আইপিএলে অভিষিক্ত লিটন দাসকে নিয়ে। দুইবার স্টাম্পিংয়ের সুযোগ নষ্ট করায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলের শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশের উইকেটকিপার ব্যাটার।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রহমানউল্লা গুরবাজের স্থলাভিষিক্ত হন লিটন। ম্যাচে কলকাতা ওই একটি পরিবর্তন এনেছিল। ইশান্ত শর্মাকে বাউন্ডারি মেরে ইনিংস শুরু করেন বাংলাদেশের তারকা। কিন্তু পরের ওভারেই মুকেশ কুমারকে পুল শট খেলতে গিয়ে বৃত্তের ভেতরে ললিত যাদবের ক্যাচ হন। মাত্র চার বল খেলে ৪ রান করেন।

ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে বাংলাদেশি ওপেনারের রান না পাওয়ার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিপিংয়ের কারণেই মূলত বিদ্রূপে সিক্ত হচ্ছেন লিটন। শেষ ৩ ওভারে ১৫ রান আটকাতে হতো কলকাতার। ১৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে সহজ স্টাম্পিং মিস করে ললিতকে জীবন দেন। পরের ওভারে আবারও সুযোগ নষ্ট করেন লিটন। এবার বেঁচে যান অক্ষর প্যাটেল। প্রথম চেষ্টায় বল হাতে নিয়ে স্টাম্প ভাঙতে পারেননি, দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টায় যখন বেল ফেললেন, তখন অক্ষর সীমানার মধ্যে।

অক্ষর ও ললিত সপ্তম উইকেটে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে দিল্লিকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। নেটিজেনদের দাবি, লিটন দুইবার স্টাম্পিংয়ের সুযোগ নষ্ট না করলে ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারতো।

এক টুইটার ব্যবহারকারীর টুইট, ‘লিটন দাস, নিজ দলের দুঃস্বপ্ন। স্ট্যাম্পিং, ক্যাচ- খুব বাজে।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘অথচ তারা ধোনির সঙ্গে লিটন দাসকে তুলনা করছে!’ আরেকজন গুরবাজকে ফের ফিরিয়ে আনার দাবি করেছেন, ‘লিটন দাস স্টাম্পের পেছনে খুব দুর্বল ও অলস ছিল। এজন্য ম্যাচে মাশুল গুনতে হলো। তাদের উচিত গুরবাজকে ফিরিয়ে আনা কিংবা জাগাদিশামকে সুযোগ দেওয়া।’

Litton Das was poor behind the stumps. Could have won it for KKR with some quick hands in those last couple of overs