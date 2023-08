পিসিবির উৎসর্গ করা ভিডিওতে নেই ইমরান

খেলার সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। অথচ তারাই পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনের সাম্প্রতিক আলোচিত মুখ ইমরান খানকে রাখেনি তাদের উৎসর্গ করা ভিডিওতে, যার হাত ধরে এসেছিল পাকিস্তানের প্রথম ও একমাত্র ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের দিন পিসিবি ২ মিনিট ২১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রচার করে, যেখানে ৯২-এর বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্ত ছিল। আকরাম খান, জাভেদ মিয়াঁদাদসহ অন্যদের ট্রফি হাতে উল্লাস করতে দেখা গেলেও কোথাও নেই ইমরান। অথচ ওই বিশ্বকাপে তার নেতৃত্বেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান।

ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার ইমরানকে কোথাও না রাখার কারণ সহজে অনুমান করা যায়। ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে নাম লেখেন তিনি। প্রতিষ্ঠা করেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ নামের রাজনৈতিক দল। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশের ২২তম প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু গত বছর অনাস্থা ভোটে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে শতাধিক মামলায় অভিযুক্ত হন। গত মে মাসে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। সম্প্রতি তোশখানা মামলায় তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে কারাবন্দি রেখেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের কাজ শুরু হয়েছে।

পিসিবির এই কাণ্ডে সমালোচনার ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এক টুইট ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আমাদের জাতীয় বীরকে অসম্মান করায় পিসিবির লজ্জা হওয়া উচিত। পিসিবি চেয়ারম্যানকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের বীরদের কীভাবে সম্মান করতে হয় তা শিখুন নয়তো অফিস ছাড়ুন।’

