X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৩আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৩
রবীচন্দ্রন অশ্বিন

রবীচন্দ্রন অশ্বিন ও চেন্নাই সুপার কিংসের সম্পর্ক কি ছিন্ন হতে যাচ্ছে?

উত্তর হ্যাঁ নাকি না, তা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে আছে। তবে চেন্নাইয়ের ক্যাম্পের আবহ আভাস দিচ্ছে, ভারতের লাল বলের ক্রিকেটের অন্যতম ম্যাচ জয়ী স্পিনার সুপার কিংসের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করছেন।

এই অনিবার্য বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ অফস্পিনার চলে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছেন এবং এই বিষয়টি বর্তমান ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়েছেন।

চেন্নাইয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অশ্বিন কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন কি না, তা অজানা। কিন্তু ক্রিকবাজ গতকাল প্রতিবেদনে জানায়, বর্তমান ও সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়সহ একাধিক খেলোয়াড়ের সঙ্গে গত কয়েক দিন বৈঠক করেন চেন্নাইয়ের কর্মকর্তারা। আসন্ন মৌসুম নিয়ে পরিকল্পনা করতেই ওই সভা হয়েছিল বলে ধারণা।

এদিকে গত বছর চেন্নাই সুপার কিংস অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর অব অপারেশন্সের হিসেবে যে দায়িত্বে বসেছিলেন অশ্বিন, সেটিও ছেড়ে দেবেন তিনি। কারণ আরেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিলে এই দায়িত্বে থেকে যাওয়া হবে স্বার্থের সংঘাত। 

চেন্নাইয়ে ২২১ ম্যাচ খেলে ৭.২৯ ইকোনমি রেটে ১৮৭ উইকেট নেন অশ্বিন। ৮৮৩ রানও এসেছে তার ১১৮ স্ট্রাইক রেটে। এখন দেখার অপেক্ষা তিনি অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতে চলে যাবেন নাকি নিলামে অংশ নেবেন। 

২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালস, পাঞ্জাব কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসে খেলে ৯ বছর পর ঘরের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফেরেন অশ্বিন। গত বছর ৯.৭৫ কোটি রুপিতে চেন্নাই তাকে কেনে। প্রথম আট মৌসুম এই ক্লাবেই খেলেন ভারতীয় অফস্পিনার। 

এদিকে ক্রিকবাজ শুক্রবার জানায়, সাঞ্জু স্যামসন রাজস্থান রয়্যালস থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। এই গণমাধ্যম অশ্বিনের ব্যাপারে তার ও চেন্নাই কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনও মন্তব্য পায়নি। 

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
এখনও পর্যন্ত কিছুই দৃশ্যমান হয়নি
একান্ত সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদএখনও পর্যন্ত কিছুই দৃশ্যমান হয়নি
চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!
চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সবজিতে স্বস্তি নেই, বেড়েছে ডিম-পেঁয়াজের দামও
সবজিতে স্বস্তি নেই, বেড়েছে ডিম-পেঁয়াজের দামও
সর্বাধিক পঠিত
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media