চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!

রবীচন্দ্রন অশ্বিন ও চেন্নাই সুপার কিংসের সম্পর্ক কি ছিন্ন হতে যাচ্ছে?
উত্তর হ্যাঁ নাকি না, তা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে আছে। তবে চেন্নাইয়ের ক্যাম্পের আবহ আভাস দিচ্ছে, ভারতের লাল বলের ক্রিকেটের অন্যতম ম্যাচ জয়ী স্পিনার সুপার কিংসের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করছেন।
এই অনিবার্য বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ অফস্পিনার চলে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছেন এবং এই বিষয়টি বর্তমান ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়েছেন।
চেন্নাইয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অশ্বিন কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন কি না, তা অজানা। কিন্তু ক্রিকবাজ গতকাল প্রতিবেদনে জানায়, বর্তমান ও সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়সহ একাধিক খেলোয়াড়ের সঙ্গে গত কয়েক দিন বৈঠক করেন চেন্নাইয়ের কর্মকর্তারা। আসন্ন মৌসুম নিয়ে পরিকল্পনা করতেই ওই সভা হয়েছিল বলে ধারণা।
এদিকে গত বছর চেন্নাই সুপার কিংস অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর অব অপারেশন্সের হিসেবে যে দায়িত্বে বসেছিলেন অশ্বিন, সেটিও ছেড়ে দেবেন তিনি। কারণ আরেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিলে এই দায়িত্বে থেকে যাওয়া হবে স্বার্থের সংঘাত।
চেন্নাইয়ে ২২১ ম্যাচ খেলে ৭.২৯ ইকোনমি রেটে ১৮৭ উইকেট নেন অশ্বিন। ৮৮৩ রানও এসেছে তার ১১৮ স্ট্রাইক রেটে। এখন দেখার অপেক্ষা তিনি অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতে চলে যাবেন নাকি নিলামে অংশ নেবেন।
২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালস, পাঞ্জাব কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসে খেলে ৯ বছর পর ঘরের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফেরেন অশ্বিন। গত বছর ৯.৭৫ কোটি রুপিতে চেন্নাই তাকে কেনে। প্রথম আট মৌসুম এই ক্লাবেই খেলেন ভারতীয় অফস্পিনার।
এদিকে ক্রিকবাজ শুক্রবার জানায়, সাঞ্জু স্যামসন রাজস্থান রয়্যালস থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। এই গণমাধ্যম অশ্বিনের ব্যাপারে তার ও চেন্নাই কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনও মন্তব্য পায়নি।