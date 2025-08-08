X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
১৭ বছর বয়সে অধিনায়ক, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্ব রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩০
জ্যাক ভুকুসিচ

ফুটবলে অন্যতম শীর্ষ জনপ্রিয় দেশ ক্রোয়েশিয়া। এবার সেই দেশের ক্রিকেটে এমন ঘটনা ঘটলো, যা বিশ্ব রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়কের মর্যাদা এখন ক্রোয়েশিয়ার জ্যাক ভুকুসিচের। 

১৭ বছর ও ৩১১ দিন বয়সী এই ক্রিকেটার জাগরেবে ম্লাদোস্ত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ক্রোয়েশিয়ার চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে প্রথম ১৭ বছর বয়সী হিসেবে একটি দলের অধিনায়ক তিনি।

এর আগেও কৈশোরে নিজ দেশকে অধিনায়কত্ব করতে দেখা গেছে কয়েকজনকে। ২০২২ সালে চেক রিপাবলিকের বিপক্ষে ফ্রান্সকে নেতৃ্তব দেন ১৮ বছর ও ২৪ দিন বয়সী নোমান আমজাদ।

২০২৩ সালে ১৮ বছর ও ২৭৬ দিন বয়সী কার্ল হার্টমান স্পেনের বিপক্ষে আইসল অব ম্যানকে নেতৃত্ব দেন। এশিয়ান গেমসে নেপালের বিপক্ষে মঙ্গোলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন ১৮ বছর ও ৩২৪ দিন বয়সী লুসানজুনদুই এর্দেননেবুলগান।

আন্তর্জাতিক অধিনায়ক হিসেবে ভুকুসিচ তার প্রথম ম্যাচে পাঁচ চার ও ২ ছয়ে ৩২ বলে ৪৩ রান করেন। কিন্তু তার এই ইনিংস বিফলে গেছে। ৫৮ রানে সাইপ্রাসের কাছে হেরে ১-০ তে সিরিজে পিছিয়ে ক্রোয়েশিয়া।

গত বছর বেয়ার ইউয়ারদিঙ্গেন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বেলজিয়ামের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় ভুকুসিচের। প্রথম ছয় ম্যাচে তিনি ৩২.৮৩ গড় ও ১৩৮.৭৩ স্ট্রাইক রেটে ১৯৭ রান করেন, সর্বোচ্চ স্কোর ৫৩। ৯.১৮ ইকোনমি রেটে ৬ উইকেটও নেন তিনি।

/এফএইচএম/
