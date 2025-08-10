X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
অবশেষে হেমিংয়েই আস্থা বিসিবির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৩
টনি হেমিং।

বছরের পর বছর ধরে বিসিবির ক্ষমতাধর পরিচালক মাহবুব আনামের ছায়াতলে ছিলেন গামিনি ডি সিলভা। মিরপুরের পিচ নিয়ে অবিরাম সমালোচনা হলেও গামিনিকে বিসিবির কোনও আমলেই সরানো যায়নি। অবশেষে গামিনি যুগ শেষ হচ্ছে। কেননা টনি হেমিংকে গামিনিসহ বাকি কিউরেটরদের ‘বস’ হিসেবেই নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। এর মাধ্যমে হয়তো শেষ হতে যাচ্ছে গত এক যুগের বেশি সময় ধরে মিরপুরের গামিনির রাজত্ব। ইতোমধ্যে ছুটিতে শ্রীলঙ্কায় চলে গেছেন গামিনি। ফিরবেন কিনা সেটি সময়ই বলে দেবে। ফিরলেও কতদিন দায়িত্ব পালন করবেন, সেটি নিয়েও আছে প্রশ্ন। গামিনির বিদায়ের সুর যখন বাজছে, তখন হেমিংয়ে মুগ্ধ বিসিবির দুই পরিচালন নাজমুল আবেদীন ফাহিম ও ইফতেখার আহমেদ মিঠু।

গামিনিকে নিয়ে বোর্ড সভা শেষে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান  নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন,‘উইকেট নিয়ে আমাদের অসন্তুষ্টি সবার মাঝেই ছিল। তার সীমাবদ্ধতা ছিল। এজন্য সে ওভারকাম করতে পারেনি। আমরা যা চেয়েছি তা দিতে পারিনি। সময় এসেছে এখান থেকে বেরিয়ে আসার। ভালো কোচ ও ট্রেনারের চাইতেও উইকেট বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভালো উইকেট থাকলে অনেক কিছু ভালো হয়ে যেতে পারতো। আমরা সেটা করতে পারিনি। এখন হয়তো সেটা হবে।’

তখনই পাশে বসা আরেক পরিচালক ইফতেখার আহমেদ মিঠু বিরক্ত নিয়েই বললেন, ‘এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই (গামিনিকে)। আমাদের রিয়ালেইজেশন বলতে পারেন (গামিনিকে নিয়ে)। আমরা চাচ্ছিলাম একজন পারেফক্ট লোক….নিশ্চিতভাবেই আমরা জানি মিরপুরের উইকেট ইজ আ প্রবলেম। এটা সবারই জানা।’

হেমিং ২০২৩ সালে বিসিবির চাকরিতে যোগ দেন দুই বছরের চুক্তিতে। এক বছর যেতে না যেতে গামিনির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিসিবির চাকরি ছাড়েন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে (পিসিবি) দুই বছরের জন্য চাকরি নেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে পিসিবির চাকরি ছেড়ে বিসিবিতে যোগ দিচ্ছেন এই অস্ট্রেলিয়ান।  এবারও দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে তাকে। তার চুক্তি অনুমোদনও করা হয়েছে। আজ থেকেই কাজ শুরু করবেন। তাকে নিয়ে বিসিবির উচ্ছ্বাসটা টের পাওয়া গেলো পরিচালক ইফতেখার আহমেদ মিঠুর কণ্ঠে, ‘‘হি ইজ দ্য বেস্ট, ওয়ার্ল্ডের দুই-তিনজন কিউরেটরের মধ্যে একজন। হয়তো তার বিসিবির অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে ভালো ছিল না, এজন্য ফিরেছেন। আমরা তাকে প্রধান করে নিয়ে আসছি। সময় বলবে গামিনি থাকছে কী থাকছে না। টমি হেমিং যেভাবে চাবে সেভাবে তার বিভাগ সাজিয়ে নেবে। সে তো টার্ফ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের প্রধান, গ্রাউন্ডস কমিটি বসবে। প্লাস-মাইনাস সবারই তো আছে। টনি হেমিং জানেন সব। তার ওয়ার্ক ফ্লো নিজে ঠিক করবে। তাকে সপ্তাহ দশ দিন সময় দেই।’

শুধু মাঠের উইকেটের দায়িত্বই নয়, হেমিংয়ের দায়িত্ব হবে সয়েল সায়েন্স থেকে নিয়োগ পাওয়া চার ট্রেইনি কিউরেটরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এ ব্যাপরে মিঠু বলেছেন, ‘আমাদের যেই গ্রাউন্ডসম্যান আছে। আমরা চাই তাদের ওপর বিনিয়োগ করতে। একটু অপেক্ষা করি, দেখি সামনে কী হয়। এখন আমরা অনেক স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করছি। অনেক ধরনের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে। সেই অনুযায়ী আমরা এগিয়েছি। আমরা তাকে পেয়ে খুশি। এখন উন্নতির প্ক্রিয়াতে আছি।’ 

হেমিংয়ের ব্যাপারে ফাহিম বলেছেন, ‘টনি হেমিং সম্পর্কে আমি অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর কিউরেটর অ্যাডাম লুইসের থেকে শুনেছি। পাকিস্তানে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ওখানে যেই উইকেট হেমিং বানিয়েছিলেন...ওখানে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হয়েছে, পিএসএল হয়েছে। আরও খেলা হয়েছে, তারপরও শেষ দিকে উইকেটের যেই কন্ডিশন দেখেছি, আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা তো অজুহাত দেই আমাদের এখানে এত খেলা হয়। অথচ পাকিস্তানের উইকেট এত পেস, সুন্দর বাউন্স, পরিচ্ছন্ন। এগুলো দেখে প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্রেস হওয়ার সুযোগ ছিল। এছাড়া ঢাকাতেও আমি তার কাজ দেখেছি। দারুণ কাজ করে।’

১৭ দিনের ছুটি অনুমোন করা গামিনি ১০ আগস্ট শ্রীলঙ্কা যাচ্ছেন। হতে পারে বিসিবির চাকরিতে এটিই তার শেষ ছুটি। গামিনির ভবিষ্যৎ নিয়ে বলতে গিয়ে মিঠু বলেছেন, ‘সময় বলবে গামিনি থাকবেন কি না। আপাতত তার এক বছরের চুক্তি আরও বাড়ানো হয়েছে। তবে দুই মাসের টার্মিনেশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং পরিস্থিতি যেকোনও সময় বদলাতে পারে। হেমিংয়ের সঙ্গে আমাদের দুই বছরের চুক্তি হয়েছে। তিনি পিচের মান উন্নয়নের পাশাপাশি বিসিবির কিউরেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন।’

বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবাংলাদেশ ক্রিকেট
