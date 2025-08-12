X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
স্কটল্যান্ডের জার্সিতে ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের টম ব্রুস

স্পোর্টস ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৬আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৬
টম ব্রুস

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক দেশকে বিদায় জানিয়ে আরেক দেশের হয়ে খেলা নতুন কিছু নয়। এবার সেই তালিকায় নাম লিখলেন টম ব্রুস। নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা এই টপ অর্ডার ব্যাটার চলতি মাসের শেষ দিকে নতুন দেশের হয়ে খেলবেন। স্কটল্যান্ডের জার্সিতে দেখা যাবে তাকে।

২০২০ সালে শেষবার নিউজিল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেন ব্রুস। কেবল এই ফরম্যাটে জাতীয় দলে ১৭ ম্যাচ খেলেছেন। ২৭ আগস্ট ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ-২ এর কানাডা লেগে খেলবেন তিনি।

এইডেনবার্গে জন্ম নেওয়া বাবার সূত্রে স্কটল্যান্ডে খেলার যোগ্যতা পেয়েছেন ব্রুস। যদিও ২০১৬ সালে স্কটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দলে ছিলেন তিনি। পরের বছর নিউজিল্যান্ডে যান এবং নেপিয়ারে বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হয়।

সম্প্রতি গায়ানায় প্রভিডেন্সে গ্লোবাল সুপার লিগে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে ব্রুসকে খেলতে দেখা গেছে।

ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের বিবৃতিতে ৩৪ বছর বয়সী ব্যাটার বলেন, ‘আমার পরিবারের সঙ্গে লম্বা স্কটিশ ইতিহাস আছে। আমি জানি তারা অনেক গর্বিত হবে যে আমি বিশ্ব মঞ্চে স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করছি। পাঁচ বছর আগে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে। বিশ্ব মঞ্চে আমার দক্ষতা দেখিয়ে যেতে চাই এবং স্টকল্যান্ড দলকে সাফল্য এনে দিতে সহায়তা করবো। আমি জানি এই দল সফলতা অর্জনের সামর্থ্য রাখে এবং দল হিসেবে উন্নতি অব্যাহত রাখবে।’

