মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দল পেলেন মোস্তাফিজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৯আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৯
মোস্তাফিজুর রহমান

আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলার পর এবার একই ছায়াতলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগে খেলতে যাচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আইএল টি-টোয়েন্টির আসন্ন মৌসুমে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে মাঠে নামবেন এই বাঁহাতি পেসার। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক পোস্টে মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে।

আগামী আইএল টি-টোয়েন্টির চতুর্থ আসর মাঠে গড়াবে ২ ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে আইএল টি-টোয়েন্টির নিলাম। এর আগেই দল পেলেন বাংলাদেশের বাঁহাতি এই পেসার। 

মোস্তাফিজ ইংল্যান্ডের পেসার লুক উডের বদলি হিসেবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সুযোগ পেয়েছেন। চতুর্থবারের মতো দেশের বাইরের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে যাচ্ছেন তিনি। এর আগে আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লির হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তার। এছাড়া ডাম্বুলা সিক্সার্সের হয়ে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে এবং পাকিস্তান সুপার লিগে লাহোর কালান্দার্স, ভাইটালিটি ব্লাস্টে সাসেক্সের হয়ে খেলেছেন এই কাটার মাস্টার।

মোস্তাফিজুর রহমান
