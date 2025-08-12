দুই ট্রফি নিয়ে দেশে বাংলাদেশের যুবারা

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে দুর্দান্ত সফর শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দ্বিপাক্ষিক সিরিজের পর ত্রিদেশীয় সিরিজেও সাফল্য পেয়েছে তারা। দুই সাফল্যে এই সফর ছিল স্মরণীয়। দুই ট্রফি বগলদাবা করে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছানো আজিজুল হাকিম তামিমদের বরণ করে নেয় বিসিবি। গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান হাবিবুল বাশার সুমন নিজেই ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তরুণদের। প্রশংসা করেন তাদের অর্জনের।
গত জুলাইয়ে বেনোনিতে দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজে হারায় বাংলাদেশ যুবারা। সেই ছন্দ ধরে রাখে তারা জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজেও।
রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির প্রথম পর্বে নিজেদের ৬ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জেতে বাংলাদেশ। সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল তারা। স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি। ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালেও প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ৩৩ রানের দারুণ জয় পায় বাংলাদেশ।