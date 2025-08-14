সিপিএলে নওয়াজের জায়গায় আব্বাস

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরুর একদিন আগে ধাক্কা খেলো সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। পাকিস্তান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নওয়াজকে হারালো তারা। তার বদলে আরেক পাকিস্তানিকে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে টেনেছে।
নওয়াজের জায়গা নিয়েছেন ২৪ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার আব্বাস আফ্রিদি। গুঞ্জনকে সত্যি করে তাকে নেওয়ার খবর আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস। প্রথমবার সিপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার।
প্যাট্রিয়টসের স্কোয়াডে পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আব্বাস। ২০২১ সালের পর প্রথম সিপিএল খেলতে নামছেন নাসিম, ওইবার সাত ম্যাচ খেলে ৭.৬৮ ইকোনমি রেটে তিনি উইকেট নেন ৬টি।
এদিকে আব্বাস পাকিস্তানের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করে সিপিএলে ডাক পেলেন। পাকিস্তান সুপার লিগে ২০২১ সালে অভিষেক হওয়ার পর ৪০ ম্যাচ খেলে ৬০ উইকেট নেন তিনি। করাচি কিংসের হয়ে পিএসএল ক্যারিয়ার শুরু, তিন মৌসুম মুলতান সুলতান্সে কাটিয়ে এই বছর আগের ক্লাবে ফিরেছিলেন আব্বাস।
সব মিলিয়ে আসন্ন সিপিএলে সাত পাকিস্তানি অংশ নেবেন। ত্রিনবাগোর হয়ে খেলবেন বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ আমির ও উসমান তারিক। অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম ফিরেছেন এন্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকন্সে, গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়ার্স চুক্তি করেছেন ব্যাটার ইফতিখার আহমেদ ও স্পিন অলরাউন্ডার হাসান খানের সঙ্গে।