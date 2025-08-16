চার দিনের ম্যাচ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন কারা?

অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হয়েছে ১১ দলের টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। যেখানে এইচপি ও জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া বেশ কিছু ক্রিকেটারদের নিয়ে গঠন করা বাংলাদেশ ‘এ’ দল খেলছে! টুর্নামেন্ট শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় একটি দলের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচ খেলবে, যাতে অংশ নিতে বাংলাদেশ থেকে ৬ জন উড়াল দিচ্ছেন।
আগামী ২৮ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কিছুটা আগেভাগেই ৬ ক্রিকেটারকে অস্ট্রেলিয়া উড়িয়ে নিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এই ম্যাচটি আগামী বছর অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
কারা যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়াতে? বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা না করলেও জানা গেছে ৬ ক্রিকেটার যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়। বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, শাহাদাত হোসেন দিপু, ইফতেখার হোসেন ইফতি, অমিত হাসান, মাহমুদুল হাসান জয়, হাসান মুরাদ ও এনামুল হক চার দিনের ম্যাচ খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবেন। তারা আগামী ১৭ ও ১৮ আগস্ট দুই ভাগে দেশ ছাড়বেন।
এই ছয় ক্রিকেটারের বাইরে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে খেলা পেসার হাসান মাহমুদ, ওপেনার মোহাম্মদ নাইম শেখ, স্পিনার নাঈম হাসান ও উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মহিদুল ইসলাম অঙ্কনেরও চার দিনের ম্যাচের দলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কুড়ি ওভারের ক্রিকেটের মতো এই ম্যাচেও নেতৃত্বে থাকবেন নুরুল হাসান সোহান।