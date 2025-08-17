আবারও ব্যর্থ সাকিব, মাইলফলকের অপেক্ষা!

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) চলতি আসরে দুই ম্যাচেই ব্যাটে-বলে ব্যর্থ সাকিব আল হাসান। তার পারফরম্যান্সে নেই সেই চেনা ঝলক। তবে সাকিবের ব্যক্তিগত হতাশার মাঝেও স্বস্তির খবরটি হলো তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস ৬ উইকেটে বার্বাডোজ রয়্যালসকে হারিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে। বল হাতে ব্যর্থ হওয়ায় স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়ার জন্য সাকিবকে অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।
বাংলাদেশ সময় রবিবার সকালে অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ১৫১ রান তোলে বার্বাডোজ। জবাবে ২ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় স্বাগতিক ফ্যালকনস।
এই ম্যাচেও সাকিব বোলিংয়ে খুব একটা সুযোগ পাননি। ইনিংসের ১৫তম ওভারে মাত্র এক ওভার বোলিং করেন। সেখানেও রান খরচ করেছেন। সেই ওভারেই এক চার ও এক ছক্কায় ১৪ রান দিয়ে দলকে চাপে ফেলে দেন বাঁহাতি এই স্পিনার। যার কারণে পরবর্তীতে আর বোলিংয়ে আনা হয়নি তাকে। বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতেও ছিলেন ব্যর্থ। একবার জীবন পেয়েও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন। মুজিব উর রাহমানের বলে বড় শট খেলতে গিয়ে লং অনে ক্যাচ তুলে দেওয়ার আগে খেলেন ১৩ বলে ১৩ রানের ইনিংস।
সিপিএলে আগের ম্যাচেও সাকিবের পারফরম্যান্স ছিল নিষ্প্রভ। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ১১ বলে ১৬ রানের ইনিংস খেলার পর বল হাতে এক ওভার বোলিং করেন। সেখানে ৬ রান খরচ করে ছিলেন উইকেটশূন্য।
টানা দুই ম্যাচে উইকেট শূন্য থেকে মাইলফলক যেন আরও দীর্ঘায়িত হলো সাকিবের। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেট থেকে দুই উইকেট দূরে আছেন তিনি। সামনে পরবর্তী সুযোগ আগামীকাল সোমবার। তার বর্তমান উইকেটসংখ্যা ৪৯৮টি।
রবিবার ১৫২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় কিছুটা চাপে পড়ে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটার কারিমা গোরের ঝড়ো ইনিংসে ভর করে দুই বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা। গোরে অপরাজিত থাকেন ৫৩ বলে ৬৪ রান করে। ইনিংসে মারেন ৪টি ছক্কা ও ৪টি চার। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ১৮তম ওভারে। ইথান বশের টানা দুই বলে ছক্কা হাঁকিয়ে জয়ের সমীকরণ সহজ করে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ফ্যাবিয়ান অ্যালেনের একটি ছক্কায় ২০তম ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় ফ্যালকনস। ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন কারিমা গোরে।
এর আগে বার্বাডোজ আগে ব্যাটিং করে ১৫১ রান তোলে। দলটির হয়ে ওপেনার কুইন্টন ডি কক করেন ৫৭ রান, অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল অপরাজিত থাকেন ২৪ বলে ৫১ রান করে।