পার্থের কাছে হারলেন সোহানরা

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালকে উড়িয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। তবে সেই ধারাবাহিকতা তারা ধরে রাখতে পারেনি। রবিবার পার্থ স্কর্চার্স একাডেমির কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে তারা।
বাংলাদেশ আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান করে। জবাবে পার্থ ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৬ রান করে।
লো স্কোরিং ম্যাচেও বাংলাদেশ ভালো লড়াই করেছে। ইনিংসের প্রথম ওভারে ১১ রান দেওয়া নাঈম হাসান, রাকিবুল হাসান ও হাসান মাহমুদ মিতব্যয়ী বোলিং করেন।
চার ওভারে নাঈম ও রাকিবুল ৩১ ও ১৮ রান দিয়ে দুটি করে উইকেটও নেন। ১৩তম ওভারে ৮১ রানে ৫ উইকেট হারায় পার্থ। তবে জোয়েল কুর্টিস ও ম্যাথু স্পুর্স ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন। তাদের ৪৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে অস্ট্রেলিয়ার একাডেমি দল লক্ষ্যে পৌঁছায়। ১৮তম ওভারে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে চারটি চার মেরে ১৭ রান তুলে জয় নিশ্চিত করেন কুর্টিস ও স্পুর্স।
ফিল্ডিংয়ে দুটি ক্যাচ নেওয়ার পর ৩৪ বলে চারটি করে চারে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকায় ম্যাচসেরা হন কুর্টিস। ১৬ বলে ২৪ রানে অপরাজিত ছিলেন স্পুর্স। পার্থের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন টিগুয়ে উইলি।
নেপালকে আগের ম্যাচে হারিয়ে বাংলাদেশের দল ব্যাটিংয়ে নামে। পঞ্চম ওভারে ২৫ রানে তিন উইকেট হারিয়ে বড় ধাক্কা খায় তারা, আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। চারে নেমে ৪৯ বলে ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন আফিফ হোসেন।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান রাকিবুলের ব্যাটে ছিল। এছাড়া সমান ১৪ রান করেন অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান ও মৃত্যুঞ্জয়।
৯৬ রানে আট উইকেট হারিয়ে একশর আগেই অলআউটের শঙ্কায় পড়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। রাকিবুলকে নিয়ে আফিফের ২২ রানের জুটিতে একশ পার করে তারা।
ব্রাইস জ্যাকসন পার্থের হয়ে তিনটি উইকেট নেন। দুটি উইকেট পান অ্যালবার্ট এস্টারহুইসেন।