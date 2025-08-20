X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সিলেটে বাংলাদেশ- নেদারল্যান্ডস ম্যাচে আম্পায়ার জেসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০
সাথিরা জাকির জেসি।

ডাচদের বিপক্ষে এই তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি যেমন বাংলাদেশ দলের এশিয়া কাপের প্রস্তুতি, তেমনি নারী আম্পায়ারিংয়ের জন্যও হতে যাচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় পুরুষ দলের কোনও আন্তর্জাতিক সিরিজে প্রথমবারের মতো নারী আম্পায়ার হিসেবে সাথিরা জাকির জেসিরকে দেখা যাবে। যদিও ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে নন, থাকবেন টিভি আম্পায়ার হিসেবে। বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। 

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই নয়, এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি, অনূর্ধ্ব-১৯ নারী এশিয়া কাপের মতো আসরে আম্পায়ার হিসেবে মাঠে থাকার অভিজ্ঞতা আছে জেসির। আসন্ন নারাী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জেসির আম্পায়ার হিসেবে সুযোগ পাওয়ার সংবাদ আগেই মিলেছে। তার আগে জেসির জন্য এই সুযোগটি হতে যাচ্ছে প্রস্তুতির মঞ্চ।

বিসিবির আম্পায়ার বিভাগের প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু জেসিকে নিয়ে বলেছেন, ‘জেসি তো বিশ্বকাপে যাবে। টিভি আম্পায়ার হিসেবে একটা সুযোগ করে দেওয়ার চিন্তা করছি। ছেলেদের প্রেশার গেমে সুযোগ দিচ্ছি। আমাদের মেয়েদের আম্পায়ারিংয়ে দুই-আড়াই বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে, তাদের আরও বেশি সমর্থন করা উচিত।’
 
আগামী ৩০ আগস্ট সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম ম্যাচে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেব দেখা যাবে তানভীর আহমেদ ও মোর্শেদ আলী খানকে। ওই ম্যাচের জেসিকে ফোর্থ আম্পায়ার হিসেবে দেখা যাবে। থার্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন মাসুদুর রহমান মুকুল। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটিতে থার্ড আম্পায়রের ভূমিকাতে দেখা যাবে জেসিকে। ওই ম্যাচের বাকি দুই অনফিল্ড আম্পায়ার মুকুল ও তানভীর। ৩ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে মুকুল ও মোর্শেদ মাঠের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রথম ম্যাচের মতো শেষ ম্যাচেও ফোর্থ আম্পায়ার হিসেবে জেসিকে দেখা যাবে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট
বন্যার কবলে অমিতাভের বাংলো   
দেশি মাছের প্রজাতি রক্ষা করতে হবে: ফরিদা আখতার
১৬ বছর বয়সেই মার্কিন সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কায়রান
আখরোট খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
