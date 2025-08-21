X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
এক উইকেট থেকে দূরে সাকিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৮আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৮
মাইলফলকের আরও কাছে সাকিব।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট শিকারের খুব কাছে সাকিব আল হাসান। যদিও গত কিছুদিন ধরে মাইলফলকের কাছে একটু একটু করে এগুচ্ছেন তিনি। বৃহস্পতিবার এক উইকেট নিয়ে বর্তমানে তার উইকেট সংখ্যা ৪৯৯। সাকিবের বহুল প্রতীক্ষিত ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোয়াঁ না হলেও জিতেছে তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস।  
 
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে থেকে মাঠে নামে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে অ্যান্টিগা। রুদ্ধশ্বাস জয়ে ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে এখন সাকিবরা। দুইয়ে থাকা সেন্ট লুসিয়া কিংসের পয়েন্ট ৩।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে নেমে ফাবিয়ান অ্যালেনের ২০ বলে ৪৫ আর ইমাদ ওয়াসিমের ২৭ বলে ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা। ব্যাট হাতে এই ম্যাচেও ব্যর্থ হয়েছেন সাকিব। ১৩ বলে খেলেছেন ৭ রানের ইনিংস। 

জবাবে ৬ উইকেটে ১৫৯ রানে থেমে যায় ত্রিনবাগোর ইনিংস। শেষ দুই ওভারে ৩৬ রান দরকার ছিল ত্রিনবাগোর। কিন্তু সেই সমীকরণ মেলাতে পারেনি কিয়েরন পোলার্ডরা। শেষ পর্যন্ত ৮ রানের জয় পেয়েছে সাকিবদের দল। সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন কলিন মুনরো। এছাড়া পোলার্ড খেলেন অপরাজিত ৪৩ রানের ইনিংস।  

১৩তম ওভারে সাকিবের হাতে বল তুলে দেন ইমাদ। নিজের করা তৃতীয় বলে সাকিবকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ওয়াইড লং অনে ক্যাচ দিয়েছেন ড্যারেন ব্রাভো (২)। সাকিব এই এক ওভারই বোলিং করেছেন। খরচ করেন কেবল ২ রান। তাতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের উইকেট সংখ্যা ৪৯৯। 

অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের পরের ম্যাচ শনিবার। সেদিন বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে শুরু হবে অ্যান্টিগা-গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। এই ম্যাচেই হয়তো সাকিব স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলতে পারেন!

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
সাকিব আল হাসান
