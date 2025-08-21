X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সিপিএলে প্রথমবার খেলতে যাচ্ছেন রিজওয়ান

  স্পোর্টস ডেস্ক
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৮আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৮
মোহাম্মদ রিজওয়ান।

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলে এখন আর সুযোগ পাচ্ছেন না মোহাম্মদ রিজওয়ান। ফাঁকা সময়টা কাজে লাগাতে প্রথমবারের মতো ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলতে যাচ্ছেন তিনি। লিগের বাকি অংশে খেলার জন্য সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের সঙ্গে চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার কথা।

আফগান ফাস্ট বোলার ফজলহক ফারুকির বদলি হিসেবে পাকিস্তানের সাবেক টি-টোয়েন্টি অধিনায়ককে দলে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন ফারুকি। 

অবশ্য বৃহস্পতিবার বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে প্যাট্রিয়টসের ম্যাচে রিজওয়ান খেলতে পারবেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে পাকিস্তান ওই ত্রিদেশীয় সিরিজ এবং এশিয়া কাপের দলে তাকে না রাখায় অন্যত্র খেলার জন্য পথ সম্পূর্ণভাবে খুলে গেছে। বিদেশি লিগে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এনওসি (অনাপত্তিপত্র) পাওয়া এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

প্রথমবারের মতো এই উইকেটকিপার-ব্যাটার সিপিএলে খেলবেন এবং এর ফলে টুর্নামেন্টে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সংখ্যা আরও বাড়ছে। বৃহস্পতিবারই ঘোষণা করা হয়েছিল যে লেগ স্পিনার উসামা মির অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ইতোমধ্যেই প্যাট্রিয়টস দলে দুই পাকিস্তানি আছেন—ফাস্ট বোলার নাসিম শাহ ও আব্বাস আফ্রিদি। এছাড়া ইমাদ ওয়াসিম, মোহাম্মদ আমির ও সালমান ইরশাদও এবারের আসরে খেলছেন।

এই চুক্তির অর্থ হলো রিজওয়ান তার বিদেশি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলার সর্বোচ্চ কোটা (২টি) পূর্ণ করবেন। পিসিবির শর্ত অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়রা জুলাই থেকে শুরু করে ১২ মাসে সর্বোচ্চ দুইটি বিদেশি লিগ খেলতে পারবেন। চলতি বছরের শুরুতেই বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডসে রিজওয়ানের চুক্তির কথা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

এবারের আসরে প্যাট্রিয়টসের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। প্রথম ম্যাচে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচে হেরেছে এবং বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে। তারা ২০১৭ ও ২০২১ সালে শিরোপা জিতেছিল।

সিপিএল ২০২৫
