X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপে ফিরছেন নাইট

স্পোর্টস ডেস্ক
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন নাইট

বিশ্বকাপে খেলার জন্য ফিট হয়ে উঠবেন হিদার নাইট, এই আশায় তাকে নিয়ে টুর্নামেন্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাইট গত মে মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের হোম সিরিজে হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়েন। তারপর থেকে আর খেলেননি তিনি। তবে সেরে ওঠার লড়াইয়ে তার অগ্রগতির কারণে তাকে রাখা হয়েছে দলে।

গ্রীষ্মে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে উপেক্ষিত থাকলেও ব্যাটিং লাইন আপ শক্তিশালী করতে ফেরানো হয়েছে ড্যানি উইয়াট-হজকে। জানুয়ারিতে শেষ ওয়ানডে খেলেন তিনি।

তাতে ব্যাটার মায়া বোশিয়ের ও অলরাউন্ডার অ্যালিস ডেভিডসন-রিচার্ডস বাদ পড়েছেন। সিমার কেট ক্রসের কপালেও একই পরিণতি জুটেছে।

৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বিশ্বকাপ। কোচ ও অধিনায়ক হিসেবে শার্লট এডওয়ার্ডস ও ন্যাট শিভার-ব্রান্টের এটা প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্ট।

ইংল্যান্ড স্কোয়াড: এম আর্লট, টামি বেউমন্ট, লরেন বেল, অ্যারিস ক্যাপসি, চার্লি ডিন, সোফিয়া ডাঙ্কলি, সোফি এক্লেস্টন, লরেন ফাইলার, সারাহ গ্লেন, অ্যামি জোন্স, হিদার নাইট, এমা ল্যাম্ব, ন্যাট শিভার-ব্রান্ট (অধিনায়ক), লিনসে স্মিথ, ড্যানি উইয়াট-হজ।

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সবুজ সংকেত পেলো ভারত
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সবুজ সংকেত পেলো ভারত
সাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা দরকার, করা হবে
পরিদর্শন শেষে সিলেটের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকসাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা দরকার, করা হবে
টানা ৫ বছর টেকসই তালিকায় সিটি ব্যাংক
টানা ৫ বছর টেকসই তালিকায় সিটি ব্যাংক
লাওসে আবারও নিজেদের সেরাটা দিতে চান আফঈদারা, তবে...
লাওসে আবারও নিজেদের সেরাটা দিতে চান আফঈদারা, তবে...
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media