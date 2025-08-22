ব্রিটজকের বিশ্ব রেকর্ড

ওয়ানডে ক্রিকেটে দুর্দান্ত ফর্মে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটার ম্যাথু ব্রিটজকে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮৮ রানের চমৎকার ইনিংস খেললেন তিনি। ৮ চার ও ২ ছয়ে সাজানো ছিল তার ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে অভিষেকের পর থেকে দারুণ সময় পার করছেন তিনি। তাতে শুক্রবার বিশ্ব রেকর্ডও হয়ে গেলো।
পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজে অভিষেক ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫০ রান করেন ব্রিটজকে। ওয়ানডে অভিষেকে যা ছিল কোনও খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ রান। তারপর পাকিস্তানের বিপক্ষে করেন ৮৩ রান। অস্ট্রেলিয়া সফরের শুরুটাও করেন ৫৭ রানের ইনিংস খেলে। দ্বিতীয় ম্যাচেও হাফ সেঞ্চুরি হয়ে গেলো।
টানা চার ইনিংসে ফিফটি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন ব্রিটজকে। দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রথম চার ওয়ানডের প্রত্যেকটিতে পঞ্চাশ ছাড়ানো ইনিংস খেলেছেন।
ভারতের নভজোৎ সিং সিধুও তার অভিষেক থেকে টানা চারটি ফিফটি হাঁকান। কিন্তু এই মাইলফলকে পৌঁছাতে তার লেগেছে পাঁচ ম্যাচ, কারণ ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপে একটি ইনিংসে ব্যাট করেননি তিনি।
ব্রিটজকে ইতোমধ্যে প্রথম তিন ওয়ানডে ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছেন। চার ম্যাচেও তার সর্বোচ্চ রান হয়ে গেলো। এই চার ইনিংসে তার রান ৩৭৮।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে রায়ান রিকেটলটন ও এইডেন মার্করামের পতনের পর ইনিংস শুরু করেন ব্রিটজকে। টনি ডি জর্জির সঙ্গে ৫৭ রানের জুটি গড়েন। তারপর ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে যোগ করেন আরও ৮৯ রান। তাতে প্রথম ওয়ানডেতে ৯৮ রানে জেতা দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ম্যাচে ২৭৭ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ করেছে।