শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
যে কারণে এশিয়া কাপের দলে সোহান-সাইফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৬আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৪
এশিয়া কাপের দলে ফিরেছেন সোহান।

নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। দীর্ঘদিন পর ফিরেছেন নুরুল হাসান সোহান ও সাইফ হাসানরা। তাদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আজ শনিবার মিরপুর স্টেডিয়ামে ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।

দলে ফেরা সোহান সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন প্রায় তিন বছর আগে। তাকে ফেরানোর ব্যাখ্যায় লিপু বলেছেন, ‘প্রত্যেকটা নির্বাচনের পেছনে একটা প্রক্রিয়া থাকে, প্রসেস থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকেও ডিপ ডাইভ থিংকিং থাকে। কোনও সময় হয়তো হয় আমরা দলে নেই না ফর গ্রেটার ইন্টারেস্ট। সোহানকে নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছিল শ্রীলঙ্কা সফরের টি-টোয়েন্টি দলে। আনফরচুনেটলি আমাদের লাইক টু লাইক রিপ্লেসমেন্টের জায়গায় পারফর্মার নেই। আমাদের কনফিডেন্সের যে জায়গাটা, তার অ্যাপ্রোচ অফ ক্রিকেট, প্যাটার্ন অফ ক্রিকেট; স্পেশালি পাঁচ-ছয়ে আমাদের একটা ভালো চয়েজ। যেমন জাকের আলী আঘাত পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা সিরিজে। সেই হিসেবে ব্যাক আপের জায়গায় আমরা তাকে সেরা মনে করছি। ’

একইভাবে সাইফ হাসানও ২০২৩ এশিয়ান গেমসের পর আর জায়গা পাননি। তাকে ফেরানোর ব্যাখ্যায় প্রধান নির্বাচক বলেছেন, ‘তার অন্তর্ভুক্তি আরও অনেকেই আলোচনায় এনেছে। কোচ-ক্যাপ্টেন-নির্বাচক যারা আছি অনেক আলোচনা করেছি। আমাদের ওপরের দিকে একটা বোলারের দরকার ছিল, সেই জায়গায় তিনি কাজে আসতে পারবেন। নাম্বার ফোর, থ্রি অথবা যদি নতুন বলে ওপরের দিকে নাম্বার ওয়ান, টুতে আমার কোনও প্লেয়ার লাগে, সেই আলোকে সাইফ হাসানের দিকে আমাদের চোখ ছিল এবং এবার তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। নাম্বার ফোরে ব্যাট করার মতো ক্যাপাবল ব্যাটার এবং প্রয়োজনে যদি কোনও পরিস্থিতির তৈরি হয় দলের জন্য, তাহলে ওপেন করার সক্ষমতাও তিনি রাখেন।’

গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে ফিরেছিলেন ওপেনার নাঈম শেখ। একটি ম্যাচে সুযোগ পেয়ে ৩২ রান করেন তিনি। পরে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচে করেন ৩ ও ১০ রান। এবার অবশ্য বাদ পড়তে হয়েছে তাকে। নাঈমকে বাদ দেওয়ার পেছনে যুক্তি হিসেবে লিপু বলেছেন, ‘কাউকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আগে আমাদের অনেক কিছু ভাবতে হয়। তিনি তার সামর্থ্যের কতটুকু করতে পারলেন, কিংবা যে সুযোগটা তাকে দেওয়া হলো, সেটা যথেষ্ট কিনা। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, নাঈম শেখ রিয়েলি ওয়ার্কড হার্ড। তিনি যে প্রতিশ্রুতিটা দেখিয়েছিলেন, আমরা আশাবাদী ছিলাম, তিনি তার পজিশনটাকে গ্র্যাব করতে পারবেন। সেটা তার জন্য এবং দলের জন্য খুবই ভালো হতো। আনফরচুনেটলি সেটা হয়নি। আরেকটু লো চ্যালেঞ্জে, টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আমরা দেখলাম সেখানেও সেটাকে কাজে লাগাতে পারলেন না।’

নাঈমকে নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, ‘আমার বিশ্বাস নাঈম শেখ জানেন, এই জায়গাটা উদ্ধার করতে হলে ইন্টার‍্যানশনাল ক্রিকেটে সফল হতে হলে, দলকে সফল করতে হলে তাকে আরও উন্নতি করতে হবে। সেটা করতে হলে ক্রিকেট বোর্ডের তরফ হতে কিংবা কোচিং প্যানেলের তরফ থেকে যা যা সহযোগিতা করা দরকার, আমরা সেটা অব্যাহত রাখবো।’ 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডএশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
