শেষ ম্যাচেও হারলেন সোহানরা 

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে শনিবার লিগ পর্বের শেষ দিনে সেমিফাইনালে ওঠার কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে। জয়ের পাশাপাশি ভালো রান রেটেরও দরকার ছিল। কিন্তু কোনও সমীকরণ-ই মেলাতে পারেনি তারা। বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। তাতে ১১ দলের টুর্নামেন্ট নবম স্থান নিয়ে শেষ করেছে তারা। ৬ ম্যাচের দুটিতে জিতলেও হেরেছে চারটি।
ডারউইনে টস জিতে আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২০ ওভারে সংগ্রহ করে ৪ উইকেট ১৭৫ রান। সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন জিসান আলম। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফলতম ব্যাটার ৩৭ বলে পূরণ করেন ফিফটি। তার ৩৮ বলের ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ১টি ছক্কা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন আফিফ হোসেন। ২৫ বলে ৫টি চার ও ৩টি ছক্কা ছিল তার ইনিংসে।
জবাবে উদ্বোধনী জুটিতেই জয়ের মঞ্চ গড়ে অ্যাডিলেড। ম্যাকেঞ্জি হার্ভি ও জেক উইন্টার গড়েন ১২৩ রানের জুটি! ২৪ বলে ফিফটি পান হার্ভি। উইন্টার ছিলেন ধীরস্থির। ৩৫ বলে ৩৫ রান করেন তিনি। উইন্টার ফিরলে ভাঙে শুরুর জুটি। তার পর দ্রুত সময়ে হ্যারি নিয়েলসেন (৩) ও টম ও’কনেল (৬) বিদায় নেন। তার পরও অবশ্য সমস্যা হয়নি দলটির। হ্যারি ম্যানেন্টিকে সঙ্গে নিয়ে ১৮.১ ওভারে জয়ের বন্দরে নোঙর ফেলেন হার্ভি। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ৫৩ বলে ১০২ রানে অপরাজিত থাকেন হার্ভি। তাতে ছিল ১৫টি চার ও ১টি ছয়ের মার। ম্যাচসেরাও তিনি। ম্যানেন্টি ১৪ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন।
বাংলাদেশের হয়ে ২৮ রানে দুটি উইকেট নেন সাইফ হাসান। ৩২ রানে একটি নেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।