X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেষ ম্যাচেও হারলেন সোহানরা 

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৪আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২০
শেষ ম্যাচেও হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে শনিবার লিগ পর্বের শেষ দিনে সেমিফাইনালে ওঠার কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে। জয়ের পাশাপাশি ভালো রান রেটেরও দরকার ছিল। কিন্তু কোনও সমীকরণ-ই মেলাতে পারেনি তারা। বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। তাতে ১১ দলের টুর্নামেন্ট নবম স্থান নিয়ে শেষ করেছে তারা। ৬ ম্যাচের দুটিতে জিতলেও হেরেছে চারটি।  

ডারউইনে টস জিতে আগে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২০ ওভারে সংগ্রহ করে ৪ উইকেট ১৭৫ রান। সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন জিসান আলম। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফলতম ব্যাটার ৩৭ বলে পূরণ করেন ফিফটি। তার ৩৮ বলের ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ১টি ছক্কা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন আফিফ হোসেন। ২৫ বলে ৫টি চার ও ৩টি ছক্কা ছিল তার ইনিংসে। 

জবাবে উদ্বোধনী জুটিতেই জয়ের মঞ্চ গড়ে অ্যাডিলেড। ম্যাকেঞ্জি হার্ভি ও জেক উইন্টার গড়েন ১২৩ রানের জুটি! ২৪ বলে ফিফটি পান হার্ভি। উইন্টার ছিলেন ধীরস্থির। ৩৫ বলে ৩৫ রান করেন তিনি। উইন্টার ফিরলে ভাঙে শুরুর জুটি। তার পর দ্রুত সময়ে হ্যারি নিয়েলসেন (৩) ও টম ও’কনেল (৬) বিদায় নেন। তার পরও অবশ্য সমস্যা হয়নি দলটির। হ্যারি ম্যানেন্টিকে সঙ্গে নিয়ে ১৮.১ ওভারে জয়ের বন্দরে নোঙর ফেলেন হার্ভি। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ৫৩ বলে ১০২ রানে অপরাজিত থাকেন হার্ভি। তাতে ছিল ১৫টি চার ও ১টি ছয়ের মার। ম্যাচসেরাও তিনি। ম্যানেন্টি ১৪ বলে  ১ চার ও ২ ছক্কায় ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন। 

বাংলাদেশের হয়ে ২৮ রানে দুটি উইকেট নেন সাইফ হাসান। ৩২ রানে একটি নেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। 

/এফআইআর/     
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
সিলেটে বাংলাদেশ- নেদারল্যান্ডস ম্যাচে আম্পায়ার জেসি
স্পট ফিক্সিং: যে ব্যাখ্যা দিলো ঢাকা ক্যাপিটালস 
পাওয়ার হিটিং কোচের সঙ্গে কী কাজ করলেন ক্রিকেটাররা
সর্বশেষ খবর
আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে
আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে
সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক
সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক
মাদক উদ্ধারে পুরস্কৃত পুলিশ কর্মকর্তা মাদক পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগে প্রত্যাহার
মাদক উদ্ধারে পুরস্কৃত পুলিশ কর্মকর্তা মাদক পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগে প্রত্যাহার
টেকনাফ সীমান্তের ওপারে রাতভর গোলাগুলি, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা
টেকনাফ সীমান্তের ওপারে রাতভর গোলাগুলি, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media