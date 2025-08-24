X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
অবসরের ঘোষণা পূজারার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫১আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫১
চেতেশ্বর পূজারা।

ভারতীয় দলে টেস্ট স্পেশালিস্ট হিসেবেই পরিচিত ছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। ১০৩ টেস্ট খেলা এই ব্যাটার রবিবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন।

৩৬ বছর বয়সী এই ব্যাটার, যিনি অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ে অংশ ছিলেন, অবসরের খবর জানান  সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

তিনি এক্স-এ লিখেছেন, ‘ভারতের জার্সি গায়ে দেওয়া, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং প্রতিবার মাঠে নেমে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা—এগুলোর প্রকৃত অর্থ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে যেমন বলা হয়, সব ভালো কিছুর একদিন শেষ হয়। গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে আমি ভারতীয় ক্রিকেটের সব সংস্করণ থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

পূজারার শেষ টেস্ট ম্যাচ ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ২০২৩ সালের জুনে ওভালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলেছেন তিনি।

ভারতের সাবেক নাম্বার-থ্রি ব্যাটার টেস্টে ৭ হাজার ১৯৫ রান করেছেন। গড় ৪৩.৬০। রয়েছে ১৯টি শতক ও ৩৫টি অর্ধশতক।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
