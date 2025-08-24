X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
আফগানদের এশিয়া কাপের দলে রহস্য স্পিনার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৭আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৭
দলে জায়গা পেয়েছেন গজনফর।

এশিয়া কাপের জন্য শক্তিশালী স্পিন বিভাগ নিয়ে দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। স্পিন বিভাগে রয়েছেন নূর আহমেদ, মুজিব উর রহমান, আল্লাহ গজনফর ও মোহাম্মদ নবী। সঙ্গে অধিনায়ক রশিদ খান তো রয়েছেনই। 

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারতের পর এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল ছিল আফগানিস্তান। অথচ ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত একটিও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেনি তারা। ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলেনি। গত ১২ মাসে তারা মাত্র তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছে। যা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। সিরিজটি তারা ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল। আগামী শুক্রবার থেকে তারা এশিয়া কাপের আগে শারজাতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে।

জিম্বাবুয়ে সফরে যে দল ছিল, সেখান থেকে টপ অর্ডার ব্যাটার হযরতউল্লাহ জাজাই এবং ব্যাটিং অলরাউন্ডার জুবাইদ আকবরিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাঁহাতি স্পিনার নাঙ্গেয়ালিয়া খারোটেকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। দলে ফিরেছেন টপ অর্ডার ব্যাটার ইব্রাহিম জাদরান, অলরাউন্ডার শরাফউদ্দিন আশরাফ এবং রহস্য স্পিনার গজনফর; যার এখনও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়নি। 

দলটির পেস আক্রমণে থাকছেন ফারুকি, নাভিন উল হক, ওমরজাই ও গুলবাদিন নাইব। 

এশিয়া কাপে আফগানিস্তান গ্রুপ ‘বি’-তে রয়েছে। সেখানে তাদের গ্রুপসঙ্গী বাংলাদেশ, হংকং এবং শ্রীলঙ্কা। অন্যদিকে গ্রুপ ‘এ’-তে আছে ভারত, ওমান, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। 

এশিয়া কাপের জন্য আফগানিস্তান দল

রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান,দারউইশ রাসুলি, সেদিকুল্লাহ অটল, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত, মোহাম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, শরাফউদ্দিন আশরাফ, মোহাম্মদ ইশাক, মুজিব উর রহমান, এ এম গজনফর, নূর আহমেদ, ফরিদ আহমেদ, নাভিন-উল-হক, ফজল হক ফারুকি।

রিজার্ভ খেলোয়াড়: ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, নাঙ্গেয়ালিয়া খারোটে, আবদুল্লাহ আহমদজাই।

আফগানিস্তানএশিয়া কাপ ২০২৫
